Какие каши можно есть, а какие забыть навсегда

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В последнее время каши не в фаворе: то низкоуглеводная диета, то кетогенная, то крахмала у них много, то толку из них мало. И это не только каш касается, а многих продуктов, например бобовых, помидоров, картофеля, орехов (которые надо или не нужно вымачивать и тд).

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Запитання звучать дуже однозначно. І однозначно можна було б відповісти, якби ми всі були роботами, випущеними з одного заводу в один і той же рік і ще й однаково працювали, в однакових умовах "зберігалися".

Але ми всі дуже різні: за віком, вагою, статтю, обміном речовин, фізичною активністю, станом здоров'я. Тому відповісти однозначно, що каші можна чи не можна, це все одно, що на всіх людей одягнути плаття одного розміру та крою. Важливо розуміти, що серед природніх продуктів немає чогось абсолютно шкідливого чи абсолютно корисного, як казав великий Парацельс: все залежить від дози, в даному випадку, порції:)

КАШІ КОРИСНІ.

Бо каші є джерелом наступних речовин:

Складних вуглеводів, які повільно розщеплюючись на глюкозу, вивільняють енергію, тому "тримають" досить довго без відчуття голоду.

Клітковини, причому в кожній каші, різною і в різному співвідношенні.

Мінералів, зокрема, магнію, фосфору та калію.

Вітамінів групи В в різному співвідношенні.

Кожна каша має щось цінне, тому їх потрібно вживати різні.

Особливо цінні – гречана, вівсяна, перлова, пшоняна.

КАШІ НЕЗАМІННІ в лікувальному харчуванні, особливо при запальних захворюваннях органів травлення, бо вони обволікають слизові, зменшують подразнюючу дію шлункового соку чи жовчі на слизові, є хорошою профілактикою атеросклерозу, дають енергію і роблять лікувальну дієту смачною, що також важливо для швидшого одужання (в супи, каші, запіканки, киселі і тп).

ЧИ ПРАВДА, ЩО ВІД НИХ ТОВСТІШАЮТЬ?

Правда, якщо Ви навалите собі три черпаки каші, зверху полиєте підливою або покладете велику "катлєту", або накладете багато масла і зверху джему чи варення, або ложку меду. І ще й весь день сидите в офісі і рухаєтеся лише до туалету, ліфта, кухні, холодильника, ванни та ліжка.

Тоді – так. І все одно каші все тут ні при чому.

При малорухливому способі життя енергії потрібно дуже мало і, як правило, ми її непомітно все ж переїдаємо, ніж не доїдаємо.

ТАК ЇСТИ ЧИ НЕ ЇСТИ КАШІ?

Їсти. І багато рухатися. Рухатися по-всякому, підходять навіть румба і ча-ча-ча, боксування, вправи з гантелями і ходіння сходами. Просто майте на увазі, що потреби рухатися багато в нас закладені еволюційно, і, якщо не рухатися, то помремо передчасно.

І коли Ви порухались, каша буде в самий раз. Але кашу добре чимось збагачувати.

Висівками вівсяними – мають жовтогінну, антисклеротичну, антиканцерогенну та антитоксичну дію; одним словом, виводить все шкідливе і непотрібне:)

Насінням льону розмоченим – там багато лігнанів, рослинних омега3 жирних кслот, які також антиканцерогенні, та мають протизапальну дію, позитивно впливають на роботу нервової та гормональної систем.

Горіхами – корисні жири, фітонутрієнти, особливо цінні для серця, судин та мозку.

Ягодами – вітамін С, поліфеноли, пектин – так само радість для мозку і кишечних бактерій, а ще здорові судини.

Бобовими, #рибами та вареними до стану аль денте овочами.

Зараз майже 15-та година. Ось мій прийом їжі поки що за весь день.

"Нічого собі, ікорка, лосось, жирно ця дієтолог їсть" - може хтось собі подумає.

Так от.

Краще не їжте м'ясо, а замість нього - рибу, інколи - ікру. Це по-перше.

Я сьогодні так настрибалася в спортзалі, наробила вправ з гантелями і багато накидалася важким м'ячем (медболом) в стіну, набоксувала грушу, тому я спокійно можу їсти кашу. Про користь ікри окремий пост, але без фанатизму тут також.

ВИСНОВОК: якщо не знаєте, чи можна кашу, чи ні, то ось Вам простий "орієнтир": позаймалися до поту, є у Вас крєпатура - їжте!

Не рухалися, сиділи сиднем і ще маєте схильність до зайвої ваги - не їжте! Але знайте, що краще рухатися і трошки каші все ж їсти.

На фото.

Каша вівсяна із крупи (замочила на ніч, вранці проварила), додала столову ложку розмоченого насіння льону. Без олії.

Листя зелене, бажано не забувати про особливо цінну петрушку.

Помідорчики 2 маленькі свіжі і половинка запеченого вчора на грилі, посипаного сухими травами, і трошки в‘ялених, привезених із Сицилії.

Ікра (1 чайна ложка) і риба лосось (теж приблизно стільки ж).

Часник (бо я його завжди їм)

Ягоди.