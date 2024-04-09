Какие каши нельзя употреблять при сахарном диабете: советы диетологов

Сахарный диабет – это хроническое заболевание, требующее постоянного контроля за уровнем сахара в крови. Правильное питание играет ключевую роль в этом процессе, а одним из его основных элементов есть каши.

Хотя каши из цельного зерна могут оказаться полезной частью диеты при сахарном диабете, некоторые из них могут негативно влиять на уровень сахара в крови, пишет onclinic.ua.

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Вот три каши, которых следует избегать при сахарном диабете:

1. Белый рис:

Обладает высоким гликемическим индексом (ГИ), что приводит к резкому повышению сахара в крови.

Содержит мало клетчатки, которая замедляет всасывание сахара.

Не рекомендуется для людей с сахарным диабетом.

2. Пшено:

Содержит много углеводов, которые могут привести к повышению сахара в крови.

Не рекомендуется для людей с сахарным диабетом 2 типа.

3. Манка:

Имеет очень высокий ГИ, что приводит к резкому скачку сахара в крови.

Содержит мало питательных веществ.

Не рекомендуется для людей с сахарным диабетом.

Кроме этих трех каш, следует также избегать:

Каши быстрого приготовления содержат много сахара и искусственных добавок.

Каши с добавлением сахара, меда или варенья: значительно повышают калорийность и уровень сахара в крови.

Важно:

Диета при сахарном диабете – это не временная мера, а образ жизни.

Следите за своим самочувствием, регулярно сдавайте анализы и консультируйтесь с вашим лечащим эндокринологом.

PS

Есть и другие каши, которые не рекомендуются при сахарном диабете.

Обратитесь к врачу или диетологу, чтобы получить персонализированные рекомендации по питанию.

Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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