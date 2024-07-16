Какие комнатные растения приносят в дом счастье, а какие – проблемы

Комнатные растения не только украшают наш дом, но и, согласно народным поверьям, могут влиять на нашу энергетику и жизнь. Является ли этому научное подтверждение? Давайте разберемся!

"Счастливые" растения:

Драцена Сандериана ("счастливый бамбук") : верят, что она притягивает положительную энергию и нейтрализует негатив. Уход: неприхотлива, может расти в воде или почве.

: верят, что она притягивает положительную энергию и нейтрализует негатив. Уход: неприхотлива, может расти в воде или почве. Спатифиллум ("женское счастье") : считается, что помогает женщине обрести счастье в личной жизни. Уход: умеренный, любящий рассеянный свет и регулярный полив.

: считается, что помогает женщине обрести счастье в личной жизни. Уход: умеренный, любящий рассеянный свет и регулярный полив. Антуриум ("мужское счастье") : верят, что приносит счастье мужчинам. Уход: требователен, требует обильного полива, тепла и яркого света.

Оксалис : говорят, что может вызвать чувство любви. Уход: несложный, полив по мере высыхания почвы.

: говорят, что может вызвать чувство любви. Уход: несложный, полив по мере высыхания почвы. Гибискус : верят, что разжигает страсть. Уход: требует много солнца и регулярного полива.

: верят, что разжигает страсть. Уход: требует много солнца и регулярного полива. Авокадо : символизирует семейное счастье. Уход: тепло, солнце, влага.

: символизирует семейное счастье. Уход: тепло, солнце, влага. Фикус, хлорофитум, сенполия (узамбарская фиалка) : считаются дарящими покой и гармонию в семье. Уход: неприхотливые, не требующие сложного ухода.

Читайте также: Забирать энергию – какие деревья нельзя сажать рядом с домом

"Несчастливые" растения:

Плющ : существует мнение, что он "вампирит" энергию и может привести к разводам. Научного доказательства этому нет. Уход: неприхотливый, любящий рассеянный свет и регулярный полив.

: существует мнение, что он "вампирит" энергию и может привести к разводам. Научного доказательства этому нет. Уход: неприхотливый, любящий рассеянный свет и регулярный полив. Кактусы : связывают с пьянством и утратой сексуальной страсти. Научных доказательств этому нет. Уход: зависит от вида, но в общем-то неприхотливы.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения не следует держать дома.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!