Какие кошки самые миролюбивые: топ-10 пород

Владельцы нескольких домашних питомцев нередко сталкиваются с проблемой несовместимости кошек между собой. Несмотря на общепринятое представление о независимом характере этих животных, некоторые породы демонстрируют дружелюбие и способность гармонично сосуществовать с другими котами в одном доме.

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Анализируя мнения специалистов, издание Scotsman составило перечень десяти кошачьих пород, представители которых обычно успешно уживаются с другими пушистыми домочадцами.

Японский бобтейл – дружелюбная и бесстрашная порода, открытая для общения. Девон Рекс – расположение к хозяевам сочетается с толерантностью к другим котам. Экзотическая короткошерстная – спокойная и кроткая, любит компанию других кошек и людей. Регдолл – одна из самых спокойных пород, способствующих дружеским отношениям в домашнем кругу. Бенгальский – активные и социальные коты, не боятся новичков в семье. Персидский – доброжелательный и непринужденный в поведении, легко принимает других кошек. Абиссинская – не будет сторониться ни людей, ни домашних животных, став идеальным компаньоном. Бирманская – терпеливая и толерантная, обычно ладит с котами и детьми. Русская голубая – любовь к играм и дружелюбный "собачий" характер делают ее хорошим товарищем для других кошек. Мейн-кун – большая и кроткая порода, настоящий великан, хорошо относящийся к пушистым сожителям.

Выбирая представителя одной из этих пород для расширения семейства, вы увеличиваете шансы на гармоничное сосуществование всех домашних питомцев.

Напомним, мы уже писали, почему коты любят ложиться именно на ноги своих хозяев.

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