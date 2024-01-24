Какие культуры следует высевать на рассаду в феврале: советы опытных дачников
Январь и февраль – прекрасное время для начала посева рассады некоторых культур. Важно знать, что можно сеять в январе и феврале и в какие дни.
При правильном уходе рассада, высеянная в январе или феврале, будет крепкой и здоровой, и вы сможете получить ранний урожай, пишет prostoway.
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Вот список того, что можно сеять в этот период:
- Лук-порей. Лук-порей – это холодостойкая культура, хорошо переносящая низкие температуры. Его можно сеять в январе или феврале, чтобы получить рассаду к концу марта.
- Сельдерей. Сельдерей – это еще одна холодостойкая культура, которая требует долгого периода вегетации. Ее можно сеять в январе или феврале, чтобы получить рассаду к началу мая.
- Сладкий перец. Сладкий перец – это теплолюбивая культура, требующая длительного светового дня. Его можно сеять в январе или феврале, чтобы получить рассаду к концу апреля.
- Горький перец. Горький перец – это теплолюбивая культура, которая требует длительного светового дня. Его можно сеять в январе или феврале, чтобы получить рассаду к концу апреля.
- Томаты. Томаты – это теплолюбивая культура, требующая длительного светового дня. Их можно сеять в январе или феврале, чтобы получить рассаду к концу марта.
Советы по уходу за рассадой
При посеве рассады в январе или феврале важно соблюдать следующие правила:
- Используйте свежие, качественные семена.
- Перед посевом семена прогрейте в теплой воде в течение 2-3 часов.
- Садитесь семена в хорошо освещенное место.
- Поддерживайте температуру грунта не ниже 15 градусов Цельсия.
- Регулярно поливайте рассаду, но не переливайте ее.
- Опрыскивайте рассаду теплой водой во избежание вытягивания.
Следите за состоянием рассады. На начальной стадии роста перец и помидоры могут поражаться грибковым заболеванием – черной ножкой. Если вы заметили признаки заболевания, удалите пораженные растения.
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