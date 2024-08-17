Какие куртки будут в тренде осенью – 2024: 5 стильных вариантов

Осень – это время для обновления гардероба и поиска стильной верхней одежды. В этом сезоне дизайнеры предлагают нам множество интересных вариантов курток, которые не только согреют, но и придадут вашему образу изысканности и индивидуальности. Давайте рассмотрим пять самых актуальных моделей осени 2024 года. Об этом пишет ТСН.

1. Кожаная куртка прямого кроя с отложным воротником

Классическая кожаная куртка обрела новую жизнь. Забудьте об узких моделях с бахромой – в этом сезоне в тренде прямые куртки с отложным воротником. Такой фасон универсален и подходит к любому стилю. Экспериментируйте с цветом – смелые оттенки придадут вашему образу яркости.

2. Куртка-пиджак

Этот стильный вариант идеально подойдет для создания деловых образов. Куртка-пиджак способна превратить даже самый простой наряд в изысканный. Выбирайте модели с интересными деталями – контрастными лацканами, оригинальной фурнитурой или необычной фактурой ткани.

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3. Укороченный тренч

Укороченные тренчи – это настоящий хит этого сезона. Они выглядят более современно и стильно, чем классические длинные модели, при этом не уступают им по функциональности. Укороченный тренч можно носить как с джинсами, так и с платьями.

4. Дутая куртка

Дутые куртки снова возвращаются на модный олимп. В этом сезоне дизайнеры предлагают нам широкий выбор моделей – от коротких пуховиков до длинных пальто. Актуальны как пастельные, так и яркие цвета. Выбирайте модель, которая подчеркнет вашу особенность.

5. Куртка-бомбер

Куртка-бомбер – это универсальный вариант для повседневной носки. Она комфортна, практична и стильна. В этом сезоне в тренде модели с большими карманами, контрастными вставками и яркими принтами.

Осень – это прекрасное время для экспериментов со стилем. Не бойтесь меняться и создавать свои уникальные образы!

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