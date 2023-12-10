Какие народные приметы свидетельствуют о том, что вам "поделаны" на бедность и как этого избавиться

В народе всегда существовала вера в то, что некоторые люди могут причинить вред другим, приводя к финансовым трудностям. Есть определенные признаки, которые, по народным приметам, могут свидетельствовать о негативном влиянии на материальное состояние человека.

Видео дня

Народные приметы утверждают, что порча на деньги и нищету часто происходят на купюрах, обменивающихся между людьми во время долговых операций. Чтобы защитить себя, народ советует возлагать деньги, например, на стол, а не передавать их из рук в руки, пишет РадиоТрек.

Читайте также: Народные верования и предрассудки для привлечения денег

Вот еще несколько признаков того, что вам "поделано" на бедность:

Постоянны большие кражи денег и бессмысленные потери финансов. Этот признак может свидетельствовать о том, что человека окружают отрицательные энергии, приводящие к постоянным материальным трудностям. Долговые "ямы", из которых никак не удается выбраться. Зависимость от долгов и невозможность их взять под контроль могут свидетельствовать о возможном негативном влиянии. Чрезмерная расточительность. Если человек внезапно становится затратным, то это может быть следствием внешнего влияния, в частности, по народным приметам. Банкротство в бизнесе. Негативное влияние может проявляться и в сфере предпринимательства, приводя к финансовым убыткам. Апатия и отсутствие желания улучшать финансовое состояние. Если человек теряет интерес к усовершенствованию своей жизни и забывает о финансовом развитии, это может являться следствием негативного влияния.

Чтобы избежать возможного магического воздействия, советуют записывать номера купюр перед ссудой денег и проверять их при получении долга. Это может помочь выявить возможные признаки порчи.

Также настоятельно рекомендуется избегать подбора денег или купюр, найденных на улице, особенно неподалеку от своего дома, поскольку это может быть частью волшебного заклинания, направленного против вас.

Напомним, мы рассказывали, что некоторые предметы могут привлекать удачу и благополучие.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!