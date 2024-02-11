Какие породы кошек больше всего любят "поговорить"

Устали от молчаливой кошки? Мечтаете о пушистом собеседнике, который всегда готов поддержать разговор? Тогда вам нужна кошка одной из 10 болтливых пород!

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Выбирайте пушистого друга по вкусу, ведь с болтливой кошкой жизнь становится ярче и веселее, пишет издание marthastewart.com

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1. Американский бобтейл: Этот пушистый друг не только любит поговорить, но и легко поддается дрессировке. А еще он отлично ладит с детьми!

2. Балийско-Яванская кошка: Утонченная и грациозная, эта кошка обладает не только королевской манерой, но и громким голосом. Она не будет стесняться выражать свое мнение по любому поводу!

3. Бенгальская кошка: Эти игривые альпинисты любят быть в центре внимания. Они всегда готовы пообщаться с вами, а то и научить вас ходить на поводке!

4. Бирманская кошка: Доброе и ориентированное на людей, бирманцы обожают ласкаться и общаться. Их мурлыканье и мягенькие мяуки никого не оставят равнодушными!

5. Оцикет: Эта кошка с диким видом имеет не только острый ум, но и громкий голос. Она всегда будет рада поздравить вас и ваших гостей!

6. Ориентальная короткошерстная кошка: Эти стройные красотки обожают человеческое общество. Они с радостью поделятся с вами своими мурлыканиями, а то и пожалуются, если вы слишком долго оставляли их самих.

7. Питерболд: Эти бесшерстные котики нуждаются в особом уходе, но они с лихвой компенсируют это своим ласковым характером и болтливостью.

8. Сиамская кошка: Эти коты известны своим говорливым характером. Они любят общаться и всегда готовы высказать свое мнение!

9. Сфинкс: Эти милые и резвые котики не всегда бесшерстны, но всегда громки. С ними вам точно не будет скучно!

10. Тонкинская кошка: Эти игривые пушистики обожают приносить игрушки и прятаться. А еще они всегда готовы развеселить вас своим мурлыканием и мяуканьем.

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