Какие породы кошек живут дольше: породистые или дворовые

Британские и тайваньские ученые провели масштабное исследование продолжительности жизни домашних кошек в Великобритании, Японии и США. Исследование показало, что дольше всего живут бирманские коты – в среднем 14,4 лет, тогда как сфинксы имеют кратчайшую продолжительность жизни – около 6,7 лет.

Метисы в среднем доживают до 11,9 лет, сиамские коты – до 11,7, а персидские – до 10,9 лет. Об этом пишет Journal of Feline Medicine and Surgery.

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Ученые объясняют, что более короткая продолжительность жизни часто связана с селекционным разведением. Чистокровные породы имеют повышенный риск сердечных заболеваний, проблем со зрением и мышечной слабости. Яркий пример – бесшерстные сфинксы, которые подвержены ряду врожденных дефектов.

Исследование также выявило, что кошки-самцы живут в среднем на 16 месяцев меньше самок, что может быть связано с большей предрасположенностью к заболеваниям мочевыводящих путей, участием в драках и дорожно-транспортных происшествиях. Кроме того, избыточный вес оказывает негативное влияние на продолжительность жизни кошек. Ученые также отмечают, что на долголетие влияют такие факторы как частота выхода на улицу и местные практики эвтаназии.

Напомним, ранее эксперты посоветовали лучшие породы собак для начинающих.

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