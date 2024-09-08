Какие породы собак могут жить на улице: рейтинг самых выносливых

Если вы живете в сельской местности и имеете достаточно простора, некоторые породы больших собак могут стать идеальными компаньонами. Им нужно не только пространство для физических упражнений, но и регулярный уход и соответствующее питание.

Большие породы часто требуют активного образа жизни и предпочитают длительные прогулки на свежем воздухе. Несмотря на их впечатляющую внешность, многие такие собаки дружелюбны и хорошо ладят с детьми, пишет Dogchef.

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Среди пород, которым лучше всего подходят для жизни на природе – ньюфаундленд. Эта большая собака, известная своим весом до 70 кг, очень предана и любит компанию. Его необходимо постоянно занимать физической активностью во избежание набора лишнего веса.

Ньюфаундленд. Источник: content.e-zoo.com.ua

Еще одна порода – сенбернар, также известная своим огромным ростом и силой. Этот спокойный и общительный пес любит быть в горах и на высотах.

Сенбернар. Источник: pexels.com

Немецкий дог, хотя и выглядит как идеальный телохранитель, является очень ласковой собакой, которая требует длительных прогулок и специального ухода. Также нельзя забывать о неаполитанском мастифе – замечательной сторожевой собаке, которая требует тщательного ухода за шерстью и специализированного питания.

Немецкая овчарка является отличным выбором для ищущих сторожевую собаку для охраны дома или даже для участия в сельскохозяйственных работах. Эта порода известна своей выносливостью и способностью работать со стадом.

Немецкая овчарка. Источник: pexels.com

Фландрский Бувье, как и овчарка, имеет инстинкты пастуха, и он отлично справляется с охраной крупного рогатого скота.

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Для охотников идеальным вариантом может быть Большой Гасконский голубой – порода охотничьих собак, которая отличается стройным телосложением и требует тщательного ухода за шерстью, поскольку очень любит валяться в грязи.

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