Какие предметы положить под подушку, чтобы уберечь себя от "дурного глаза"

С давних пор люди верили в силу оберегов, которые могут защитить от неприятностей, болезней и зла. Одним из таких оберегов есть предметы, которые кладут под кровать.

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Об этом пишет РадиоТрек. Это лишь некоторые из оберегов, которые можно уложить под кровать. Выбор оберега зависит от ваших личных предпочтений и веры в силу магии.

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Соль

Соль считается мощным оберегом, защищающим от "недоброго глаза", нечистой силы и болезней. Наши предки верили, что соль обладает магическими свойствами, которые могут отогнать нечисть и привлечь удачу.

Чтобы защититься от сглаза, под кровать ставили блюдце с солью. Соль меняли ежемесячно на новолуние.

Чеснок

Чеснок также считается сильным оберегом от нечисти и злого глаза. Наши предки верили, что его острый запах отпугивает злых духов.

Чтобы защитить жилище от зла, под кровать клали головку чеснока. А чтобы избавиться от бессонницы, головку чеснока клали под подушку.

Нож

Нож – это символ защиты от зла. Наши предки верили, что острый клинок может разрезать энергетические нити, приведенные на человека ведьмами и магами.

Чтобы защититься от сглаза, под кровать клали нож. Нож также служил оберегом от злых духов.

Мак

Мак – это символ изобилия и защиты от зла. Наши предки верили, что он способен отогнать нечисть и привлечь удачу.

Чтобы защитить жилище от негатива, под кровать рассыпали мак. Освященный мак особенно эффективен в качестве оберега.

Святая вода

Святая вода – это один из самых сильных оберегов от болезней и зла. Наши предки верили, что она обладает целебными свойствами и может оградить от любых неприятностей.

Чтобы защититься от болезней, под кровать ставили бутылку со святой водой. Утром натощак нужно выпить глоток святой воды.

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