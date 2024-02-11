Какие приборы нужно обязательно выключать на ночь: это ощутимо сэкономит ваши деньги на оплате коммуналки
Рост цен на энергоносители заставляет нас искать способы экономии. Один из самых простых и эффективных методов – выключать на ночь некоторые бытовые приборы. Даже в выключенном состоянии многие приборы продолжают потреблять электроэнергию, хотя и в небольших количествах. Этот "фантомный" или "спящий" режим может существенно увеличить ваши счета за электричество.
Об этом пишет УНИАН.
7 приборов, которые рекомендуется выключать на ночь:
- Микроволновая печь: Несмотря на низкую мощность в режиме ожидания, через год она может "накрутить" лишние киловатт-часы.
- Кофемашина: Некоторые модели кофеварок продолжают подогревать воду или поддерживать работу расходующего электроэнергию дисплея.
- Тостер: Этот прибор также имеет "фантомное" потребление, которое можно легко устранить, выключив его из розетки.
- Блендер: Как и другие мелкие бытовые приборы, блендер в режиме ожидания может потреблять до 10 Вт электроэнергии.
- Электрочайник Даже в выключенном состоянии чайник может тратить до 1 Вт электроэнергии.
- Электрическая зубная щетка: Зарядные устройства для зубных щеток обычно имеют низкую мощность, но постоянное подключение к сети может привести к ненужным затратам.
- Электробритва: Электробритва также имеет "фантомное" потребление, которое можно устранить, выключив ее из розетки.
Дополнительные советы:
- Выключайте удлинители: Даже если приборы, подключенные к удлинителю, выключены, удлинитель может потреблять электроэнергию.
- Замените старые лампы LED: Светодиодные лампы потребляют гораздо меньше энергии, чем лампы накаливания или люминесцентные лампы.
- Используйте энергоэффективные приборы: При выборе нового бытового прибора обращайте внимание на класс энергоэффективности.
Использование этих простых советов поможет значительно экономить на электроэнергии и уменьшить ваши счета за коммунальные услуги.
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