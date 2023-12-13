Какие привычки следует приобрести в 50 лет, чтобы у 80 мозг оставался активным

Всегда есть время начать заботу о нашем главном органе – мозге. Независимо от возраста, можно поддержать его здоровье и сделать защиту от старения более эффективной.

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Вот несколько простых привычек, которыми поделились на сайте useti.org, которые следует внедрять уже сейчас, чтобы уверенно отправиться в старость с активным отношением, ясным умом и устойчивой памятью.

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Много ходите

Исследование, проведенное Jama Network Open, показало, что люди, ежедневно прошедшие 10 000 и более шагов в среднем возрасте, имели мозг, который в среднем выглядел моложе на 2,2 года по сравнению с теми, кто не занимался физической активностью. Регулярные физические упражнения способствуют улучшению кровообращения в мозге и уменьшают риск депрессии, вызывая выработку химических веществ, поддерживающих здоровье мозга.

Потребляйте зеленые овощи

Листовые овощи, такие как рукола, шпинат и базилик, могут "омолаживать" мозг на 11 лет. Это из-за наличия в них лютеина, способствующего увеличению количества серого вещества в мозге, ответственном за память и обработку информации.

Решите кроссворды

Разгадывание кроссвордов или судоку является отличной тренировкой для мозга, помогая ему оставаться "молодым" на около восьми лет. Эта активность стимулирует мыслительную деятельность и формирование новых нейронных связей.

Контролируйте кровяное Давление

Гипертония после 40, 50 и 60 лет может увеличить риск когнитивных нарушений в старших сведениях. Следует следить за уровнем артериального давления и при необходимости принимать меры.

Достаточно спите

Ночной сон способствует восстановлению и устранению микроповреждений мозга. Глубокий сон особенно полезен для этих процессов.

Поддерживайте социальные связи

Активное общение способствует выработке молекулы BDNF, важной для восстановления клеток головного мозга и создания новых нейронных связей.

Потребляйте больше ягод

Ягоды содержат антиоксиданты, которые борются с окислительными процессами и поддерживают защитные функции мозга. Небольшая порция черники или клубники в день может сделать мозг моложе на 2 года.

Научитесь медитировать

Регулярная медитация может сделать мозг моложе на 7,5 лет, влияя на его функции и способность к усвоению информации. Это важный элемент ухода за своим главным органом.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, мы уже писали, как замедлить старение и выглядеть помоложе: топ-8 привычек.

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