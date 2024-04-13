Какие привычки стоит приобрести, если хотите похудеть без диет: советы диетологов

Мечтаете о подтянутой фигуре, но не хотите сидеть на жестких диетах? Не проблема! Похудеть и улучшить самочувствие можно и без изнуряющих ограничений.

Сделайте эти простые шаги, и вы заметите, как ваше тело становится стройнее, а самочувствие – лучше. Советами поделились на сайте espreso.tv.

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Вот 5 простых, но действенных привычек, которые помогут вам в этом:

1. Сон – ваш союзник в похудении:

Недосып сбивает режим работы гормонов, регулирующих аппетит, из-за чего вы едите больше, чем нужно.

Взрослому человеку для качественного сна нужно 7-9 часов в сутки.

Во время сна организм сжигает калории, а вы отдыхаете и набираетесь силы для нового дня.

2. Стакан теплой воды с утра:

Вода наполняет желудок, уменьшая чувство голода, и улучшает пищеварение.

Теплая вода стимулирует метаболизм, способствующий сжиганию калорий.

Выпивайте стакан теплой воды сразу после пробуждения.

3. Двигайтесь больше:

Не обязательно часами тренироваться в спортзале.

Начните с малого: ходите по лестнице вместо лифта, выходите на одну остановку раньше, гуляйте на свежем воздухе.

Чем больше вы двигаетесь, тем больше калорий сжигаете.

4. Контролируйте порции:

Не ешьте из упаковки, используйте тарелки.

Ешьте медленно, тщательно пережевывая еду.

Выбирайте маленькие тарелки, чтобы еде визуально казалось больше.

5. Медитация для душевного покоя:

Стресс оказывает негативное влияние на гормоны, регулирующие аппетит, из-за чего вы можете переедать.

Медитация помогает снизить тревожность, улучшить концентрацию и эмоциональное состояние.

Уделяйте медитации 10-15 минут в день.

Помните:

Эти привычки не дают мгновенного результата, но делают вашу жизнь здоровее и приятнее.

Не ставьте перед собой нереальные цели, постепенно вводите новые привычки в свой режим.

Слушайте свое тело, ешьте то, что вам нравится, и наслаждайтесь жизнью!

Дополнительные советы:

Ведите дневник питания, чтобы отслеживать, что вы едите.

Читайте этикетки продуктов, выбирайте еду с меньшим содержанием жиров, сахара и соли.

Готовьте еду дома из свежих продуктов.

Пейте достаточно воды в течение дня.

Высыпайтесь.

Найдите вид спорта, который вам нравится, и занимайтесь им регулярно.

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