Какие продукты можно смело есть и не толстеть: советы шеф-повара

Мечтаете о стройной фигуре? Известный шеф-повар поделился списком продуктов, которые помогут вам похудеть, не утрачивая ни вкуса, ни удовольствия от еды.

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Добавьте эти продукты в свой рацион, сочетайте их с другими здоровыми продуктами, ведите активный образ жизни – и ваша мечта о стройной фигуре обязательно сбудется, пишет ТСН.

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Помните:

Волшебной таблетки не существует. Похудение – это комплексная задача, требующая уменьшения калорийности рациона, соблюдения диеты и физической активности.

Похудение – это комплексная задача, требующая уменьшения калорийности рациона, соблюдения диеты и физической активности. Продукты из этого списка не панацея. Их нужно есть в умеренных количествах, совмещая с другими здоровыми продуктами.

Итак, вот продукты, которые рекомендуется есть при похудении:

1. Жирная рыба:

Лосось

Тоннеть

Скумбрия

Сельдь

2. Яйца:

Источник качественного белка

Увеличивают скорость метаболизма

Не больше 1-2 в день

3. Ягоды:

Малина

Клубника

Черника

Голубика

Низкокалорийный

Богатые витаминами и минералами

Свежие и замороженные ягоды одинаково полезны

4. Листовая зелень:

Шпинат

Капуста

Монгольд

Салаты

Богатые клетчаткой

Обеспечивают сытость

Нормализуют водный баланс

5. Крестоцветные овощи:

Брокколи

Цветная капуста

Брюссельская капуста

Богатые клетчаткой

Содержат много белка

Увеличивают метаболизм

6. Кисломолочный творог:

Источник белка и кальция

Способствует похудению

7. Авокадо:

Богат полезными жирами

Содержит много воды и клетчатки

Увеличивает сытость

8. Перец чили:

Содержит капсаицин

Увеличивает скорость метаболизма

Увеличивает сытость

9. Семена чиа:

Обильное клетчаткой

Расширяется в желудке

Увеличивает сытость

Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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