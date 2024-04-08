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Какие продукты нельзя употреблять при диабете: советы диетологов

Игорь Романько

Какие продукты нельзя есть диабетикам

Сахарный диабет – это не приговор, а повод пересмотреть свой рацион. Правильное питание поможет вам контролировать уровень сахара в крови и жить полноценной жизнью.

Диета при сахарном диабете – это не временная мера, а образ жизни. Следите за своим самочувствием, регулярно сдавайте анализы и консультируйтесь с вашим лечащим эндокринологом, пишет ТСН.

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Что же можно есть людям с сахарным диабетом?

Белки:

  • Нежирное мясо (индейка, курятина),
  • Яйца,
  • Молочные продукты с низким содержанием жира,
  • Рыба и морепродукты,
  • Бобовые,
  • Тофу,
  • Орехи.

Углеводы:

  • Цельнозерновые продукты,
  • Гречневая каша,
  • Пшенная каша,
  • Киноа,
  • Овсяная каша,
  • Бурый рис,
  • Печеный картофель и батат.

Жиры:

  • Масло (рапсовое, оливковое),
  • Натуральные жиры растительного происхождения (авокадо, орехи, семена),
  • Красная рыба, скумбрия, сельдь.

А что нельзя?

Белки:

  • Жирное, жареное мясо,
  • Бекон,
  • Кожа от птицы,
  • Сыры с высокой жирностью,
  • Жареная рыба.

Углеводы:

  • Белая мука и продукты из нее,
  • Белый рис,
  • Манна крупа, манни каши,
  • Картофель фри, жареный картофель.

Жиры:

  • Трансжиры (смалец, кокосовое масло, пальмовое масло).

Общие советы:

  • Избегайте быстрых углеводов (сладости, пирожные, выпечка, хлебобулочные изделия).
  • Ешьте три раза в день, не пропускайте приемы пищи.
  • Пейте напитки без добавленного сахара.
  • Откажитесь от фруктозы и продуктов для диабетиков.
  • Замените сладости натуральными подсластителями (стевия, эритрит).
  • Консервированные овощи и фрукты замените свежими или морожеными.

Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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