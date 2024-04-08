Какие продукты нельзя употреблять при диабете: советы диетологов
Сахарный диабет – это не приговор, а повод пересмотреть свой рацион. Правильное питание поможет вам контролировать уровень сахара в крови и жить полноценной жизнью.
Диета при сахарном диабете – это не временная мера, а образ жизни. Следите за своим самочувствием, регулярно сдавайте анализы и консультируйтесь с вашим лечащим эндокринологом, пишет ТСН.
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Что же можно есть людям с сахарным диабетом?
Белки:
- Нежирное мясо (индейка, курятина),
- Яйца,
- Молочные продукты с низким содержанием жира,
- Рыба и морепродукты,
- Бобовые,
- Тофу,
- Орехи.
Углеводы:
- Цельнозерновые продукты,
- Гречневая каша,
- Пшенная каша,
- Киноа,
- Овсяная каша,
- Бурый рис,
- Печеный картофель и батат.
Жиры:
- Масло (рапсовое, оливковое),
- Натуральные жиры растительного происхождения (авокадо, орехи, семена),
- Красная рыба, скумбрия, сельдь.
А что нельзя?
Белки:
- Жирное, жареное мясо,
- Бекон,
- Кожа от птицы,
- Сыры с высокой жирностью,
- Жареная рыба.
Углеводы:
- Белая мука и продукты из нее,
- Белый рис,
- Манна крупа, манни каши,
- Картофель фри, жареный картофель.
Жиры:
- Трансжиры (смалец, кокосовое масло, пальмовое масло).
Общие советы:
- Избегайте быстрых углеводов (сладости, пирожные, выпечка, хлебобулочные изделия).
- Ешьте три раза в день, не пропускайте приемы пищи.
- Пейте напитки без добавленного сахара.
- Откажитесь от фруктозы и продуктов для диабетиков.
- Замените сладости натуральными подсластителями (стевия, эритрит).
- Консервированные овощи и фрукты замените свежими или морожеными.
Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
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