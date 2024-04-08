Какие продукты нельзя употреблять при диабете: советы диетологов

Сахарный диабет – это не приговор, а повод пересмотреть свой рацион. Правильное питание поможет вам контролировать уровень сахара в крови и жить полноценной жизнью.

Диета при сахарном диабете – это не временная мера, а образ жизни. Следите за своим самочувствием, регулярно сдавайте анализы и консультируйтесь с вашим лечащим эндокринологом, пишет ТСН.

Читайте также: 5 видов крупы, которые можно и следует употреблять при диабете

Что же можно есть людям с сахарным диабетом?

Белки:

Нежирное мясо (индейка, курятина),

Яйца,

Молочные продукты с низким содержанием жира,

Рыба и морепродукты,

Бобовые,

Тофу,

Орехи.

Углеводы:

Цельнозерновые продукты,

Гречневая каша,

Пшенная каша,

Киноа,

Овсяная каша,

Бурый рис,

Печеный картофель и батат.

Жиры:

Масло (рапсовое, оливковое),

Натуральные жиры растительного происхождения (авокадо, орехи, семена),

Красная рыба, скумбрия, сельдь.

А что нельзя?

Белки:

Жирное, жареное мясо,

Бекон,

Кожа от птицы,

Сыры с высокой жирностью,

Жареная рыба.

Углеводы:

Белая мука и продукты из нее,

Белый рис,

Манна крупа, манни каши,

Картофель фри, жареный картофель.

Жиры:

Трансжиры (смалец, кокосовое масло, пальмовое масло).

Общие советы:

Избегайте быстрых углеводов (сладости, пирожные, выпечка, хлебобулочные изделия).

Ешьте три раза в день, не пропускайте приемы пищи.

Пейте напитки без добавленного сахара.

Откажитесь от фруктозы и продуктов для диабетиков.

Замените сладости натуральными подсластителями (стевия, эритрит).

Консервированные овощи и фрукты замените свежими или морожеными.

Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!