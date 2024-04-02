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Какие продукты нужно обязательно есть во время поста

Наталья СамойленкоНаталья Самойленко

Какие продукты нужно обязательно есть во время поста

Отказ от мяса на посту может положительно сказаться на твое здоровье, снизив риски развития рака и заболеваний сердечно-сосудистой системы, НО. Только в том случае, если твое питание многообразно и сбалансировано.

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Якщо ти дотримуєшся посту, стеж за тим, щоб у твоєму раціоні були присутні продукти, які містять:

Залізо:

▫️буряк, томати, шпинат та броколі, гречка та бобові (сочевиця, квасоля, кешью, нут), гіркий шоколад.

Білок:

▫️горіхи (особливо мигдаль, волоські), та насіння;

▫️бобові (квасоля, горох, нут, тофу, маш);

▫️авокадо, гриби, водорості;

▫️каші (гречка, рис, кукурудзяна каша, кіноа);

▫️деякі фрукти (хурма, груша);

▫️листові овочі (шпинат, портулак, салат, щавель).

Зверни увагу на пророщені злаки. Пшениця, гречка, овес, пророщене насіння соняшнику - це джерело вітамінів, мікроелементів, жирних кислот, білка та антиоксидантів. Додавай їх у салат разом із насінням гарбуза, насінням льону або кунжутом.

Вітамін В12 ми можемо знайти тільки в продуктах тваринного походження, але відмова від нього в піст не страшно — природа заздалегідь передбачила можливу відсутність м'яса на кілька місяців і створила в організмі "ДЕПО" цього вітаміну. Перевірити рівень депо можна за аналізом крові на ціанокобаламін.

Источник:instagram.com

Здоровье