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Какие продукты помогут похудеть женщинам после 40 лет

Цихоцкая Мария

Какие продукты помогут похудеть женщинам после 40 лет
После 40 лет похудеть тяжелее

Кто из нас не мечтает о хорошей фигуре? Но часто на пути к вожделенным телам мы сталкиваемся с трудностями. Фармацевт Аббас Канани из Chemist Click поделился с нами лучшими привычками, которые помогут вам похудеть безопасно и эффективно. Об этом пишет РБК.

Ешьте правильные продукты:

  • Цельнозерновые продукты: ценный источник клетчатки, которая дает ощущение сытости и помогает пищеварению. К этой группе относятся цельнозерновой хлеб, хлеб пита, хлопья для завтрака, макароны, кус-кус, коричневый и дикий рис.
  • Фрукты и овощи: богаты витаминами, минералами и клетчаткой, которые необходимы для здоровья и похудения. Употребляйте их каждый день, чтобы получить все необходимые питательные вещества.

Регулярно тренируйтесь:

  • Физическая активность: не только помогает сжигать калории, но улучшает общее самочувствие, укрепляет мышцы и повышает выносливость. Найдите вид спорта, который вам нравится, и занимайтесь им 3-5 раз в неделю.
  • Силовые тренировки: помогают сжигать больше калорий даже в состоянии покоя. Добавьте в свою программу силовые упражнения 2-3 раза в неделю.

Пейте достаточно воды:

  • Вода: незаменима для нашего организма. Она помогает выводить токсины, улучшает пищеварение и дает ощущение сытости. Пейте 1,5-2 литра воды в день.

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Достаточное количество сна:

  • Сон: во время сна организм восстанавливается и омолаживается. Недосып может привести к перееданию и набору веса. Спите 7-8 часов в сутки.

Контроль стресса:

  • Стресс: может привести к повышению уровня кортизола, гормона, способствующего накоплению жира в животе. Найдите способы бороться со стрессом, такие как йога, медитация или времяпрепровождение на природе.

Помните: похудение – это не быстрый спринт, а марафон. Будьте терпеливы, соблюдайте здоровые привычки, и вы обязательно достигнете желаемого результата!

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