Какие пропорции кофе и воды нужны, чтобы сделать идеальный кофе: баристы раскрыли секрет
Кофе - это не просто бодрящий утренний напиток. Это целый ритуал, дающий заряд энергии и наслаждение. Но чтобы кофе по-настоящему раскрыл свой насыщенный вкус и аромат, важно знать секреты его приготовления.
Сегодня мы поделимся с вами золотым стандартом соотношения кофе с водой, который поможет вам приготовить идеальный напиток. Об этом пишет ТСН.
Соотношение кофе и воды:
- 2 столовые ложки молотого кофе на 250 мл воды. Это соотношение считается классическим и позволяет получить крепкий, насыщенный кофе с приятным вкусом.
- Важно: размеры ложек могут разниться, поэтому для точности рекомендуется использовать мерные ложки.
- Для более мягкого вкуса можно использовать 1,5 столовые ложки кофе на 250 мл воды.
- Для более крепкого кофе: можно использовать 2,5 столовых ложки кофе на 250 мл воды.
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Помол кофе:
- Для кофеварки: используйте среднюю помол.
- Для турки: используйте тонкую помол.
Степень обжаривания кофейного зерна:
- Для зерен светлой обжарки: используйте немного больше воды, чем для темных.
- Для зерен темного обжаривания используйте немного меньше воды, чем для светлого.
Дополнительные советы:
- Используйте свежеобжаренный кофе.
- Храните кофе в герметичном контейнере в прохладном темном месте.
- Не используйте кипяток для заваривания кофе. Идеальная температура воды – 90-96°C.
- Не переваривайте кофе.
Напомним, мы уже писали, от чего следует отказаться, чтобы сделать кофе полезнее.
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