Какие пропорции кофе и воды нужны, чтобы сделать идеальный кофе: баристы раскрыли секрет

Кофе - это не просто бодрящий утренний напиток. Это целый ритуал, дающий заряд энергии и наслаждение. Но чтобы кофе по-настоящему раскрыл свой насыщенный вкус и аромат, важно знать секреты его приготовления.

Сегодня мы поделимся с вами золотым стандартом соотношения кофе с водой, который поможет вам приготовить идеальный напиток. Об этом пишет ТСН.

Соотношение кофе и воды:

2 столовые ложки молотого кофе на 250 мл воды. Это соотношение считается классическим и позволяет получить крепкий, насыщенный кофе с приятным вкусом.

Это соотношение считается классическим и позволяет получить крепкий, насыщенный кофе с приятным вкусом. Важно: размеры ложек могут разниться, поэтому для точности рекомендуется использовать мерные ложки.

Для более мягкого вкуса можно использовать 1,5 столовые ложки кофе на 250 мл воды.

можно использовать 1,5 столовые ложки кофе на 250 мл воды. Для более крепкого кофе: можно использовать 2,5 столовых ложки кофе на 250 мл воды.

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Помол кофе:

Для кофеварки: используйте среднюю помол.

используйте среднюю помол. Для турки: используйте тонкую помол.

Степень обжаривания кофейного зерна:

Для зерен светлой обжарки: используйте немного больше воды, чем для темных.

используйте немного больше воды, чем для темных. Для зерен темного обжаривания используйте немного меньше воды, чем для светлого.

Дополнительные советы:

Используйте свежеобжаренный кофе.

Храните кофе в герметичном контейнере в прохладном темном месте.

Не используйте кипяток для заваривания кофе. Идеальная температура воды – 90-96°C.

Не переваривайте кофе.

Напомним, мы уже писали, от чего следует отказаться, чтобы сделать кофе полезнее.

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