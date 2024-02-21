Какие работы нужно успеть выполнить на огороде в феврале: эксперты предоставили список

Хотя погода в феврале достаточно нестабильна, даже в этот период можно начинать занимать садоводство. Это позволит насладиться щедрым урожаем в своем саду уже в начале лет.

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Как отметили эксперты издания santeplusmag.com, ранний посев позволяет рано начать вегетационный период, чтобы ваши растения продержались как можно дольше.

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Что посадить в феврале?

Петрушка: адаптируется к любым почвам, но предпочитает легкие и обогащенные. Сеять можно с этого месяца и до сентября.

Шнит-лук: широко используется в кулинарии, это растение любит богатые прохладные почвы. Нужен небольшой полив. Если слишком много поливать, луковицы могут загнить.

Базилик: это растение любит хорошо дренированные, богатые питательными веществами почвы. Чтобы обеспечить его хорошее развитие, поместите в место, защищенное от ветра, поскольку он предпочитает расти на солнце. Также можно высадить первые саженцы уже в феврале.

Салаты: вы можете сеять несколько сортов салатов под укрытием или в теплице, посадите семена на расстоянии одного сантиметра друг от друга и слегка засыпьте их землей, а затем полейте. Через 5-6 недель можно срезать первые листики.

Горох: сеять можно при условии, что земля не промерзла и не влажна. Действительно, горох лучше растет в прогретой почве. Просто посейте семена на глубину 4 см на расстоянии 8 сантиметров друг от друга. Сначала поливайте их регулярно, затем интенсивнее, как только появятся стручки с семенами.

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Брюссельская капуста: вы можете сеять ее в период с февраля по март под укрытие, усадив семена на глубину 1 см, а затем накрыв их тонким слоем почвы. Избегайте излишка воды, даже если субстрат должен оставаться влажным. Когда у рассады появится 4-5 листочков, ее можно пересаживать, оставляя 50 см между каждым основанием растения.

Розовый чеснок сажать можно в конце февраля, при условии, что почва не промерзла, но еще тяжелая и влажная. Посадите зубчики, держа расстояние между рядами каждые 25 см, затем полейте.

Что можно сеять в марте

Садоводы советуют начать с таких растений: баклажаны, перец, картофель, помидоры или топинамбур.

В марте можно сажать редис, золототысячник, душистый горошек. В небольшой теплице можно посеять семена настурции, петунии или синего мака.

Что касается помидоров, их уже нужно высаживать на рассаду, особенно поздние сорта. Ранние сорта можно сеять в конце марта – начале апреля, среднеспелые – с начала до середины марта.

Ранее эксперты посоветовали высаживать семена в старые губки.

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