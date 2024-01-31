Какие растения нельзя обрезать зимой, а какие надо: эксперт предостерег садоводов

Зима – это идеальное время для обрезки яблонь и груш, поскольку деревья находятся в покое и не страдают от повреждений. Обрезка зимой имеет ряд преимуществ.

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Как объяснили эксперты по садоводству в комментарии Express, зимняя обрезка плодовых деревьев способствует чрезвычайно сильному весеннему росту. Это также улучшает форму и структуру дерева и уменьшает риск заболеваний и вредителей.

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Чтобы правильно обрезать яблоню или грушу, следуйте этим советам:

Начните с удаления мертвых, больных или слабых ветвей. Уменьшите длину основных ветвей примерно на треть. Удалите любую поросль, которая направляется к центру дерева.

На хорошо укорененных деревьях прорежьте все застойные плодовые шпоры. Начните с находящихся на нижней стороне ветвей, поскольку плоды там тяжело созревают. Другие укоротите, чтобы оставить самые сильные, чтобы оставить простор для развития плодов.

На косточковых деревьях остановите слишком длинные ветви, обрезав некоторые старые стебли до младшего побега.

Какие садовые растения зимой нельзя обрезать

Эксперты предостерегают, что нельзя трогать зимой летние цветущие кустарники, сирень, клематис, виноград, жасмин, жимолость, розмарин.

Не стоит трогать лаванду, рододендрон, форзицию, магнолию и дерн.

Зимой лучше не обрезать вишни, клены, азалии и некоторые сорта роз – дамасские, плетущие и старые садовые сорта, которые цветут раз в год. "Зимняя обрезка может стоить вам цветов. Вместо этого обрезайте только летом, когда они отцветут", – объяснили специалисты. Обрезка – важная часть ухода за фруктовыми деревьями. Она помогает им оставаться здоровыми и приносить много плодов.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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