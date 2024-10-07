Какие растения посадить на участке, чтобы не было сорняков

Для борьбы с сорняками на садовом или огородном участке специалисты рекомендуют выращивать многолетние культуры, которые могут стать естественной заменой химическим средствам для уничтожения нежелательной растительности.

Сорняки мешают нормальному развитию растений, поскольку они поглощают много питательных веществ и влаги, необходимых для роста овощей и цветов. Об этом пишет ТСН.

Самыми распространенными методами борьбы с сорняками является ручное удаление, прополка грядок или использование действенных, но вредных химических средств. В то же время плотная посадка некоторых растений может предотвратить рост сорняков, блокируя попадание солнечного света на почву, что препятствует их прорастанию.

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Какие растения посадить, чтобы не было сорняков

Многолетние растения могут стать эффективными союзниками в борьбе с сорняками. Одним из таких вариантов является тысячелистник. Если высадить его группами, это растение способно успешно подавлять рост сорняков.

Данное растение не только полезно, но и красиво – его цветочные головки формируют маленькие группы цветов. Это эффектное цветение может иметь различные оттенки, такие как оранжевый, желтый или красный, в зависимости от вида.

Другим способом решения проблемы с сорняками является высадка виргинского хризогонума, также известного как золотое колено или золотая звезда. Это растение не только упростит уход за участком, но и украсит его яркими цветами. Плотная посадка низкорослых сортов не оставит сорнякам шансов на рост.

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