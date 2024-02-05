Какие растения посадить у фруктовых деревьев, чтобы увеличить урожай
Все мы мечтаем о саде, где деревья пестрят плодами, а цветы очаровывают своими красками. Но не всегда наши ожидания оправдываются. Иногда даже при правильном уходе растения не дают желаемого результата.
Помните об этих простых правилах, и ваш сад будет радовать вас обильными урожаями, пишет prostoway. Груша – дерево, которое требует особого внимания к своим соседям. Некоторые растения могут существенно навредить ему, а другие, напротив, помогут ему расти и плодоносить.
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- Не сажайте грушу в тени других деревьев.
- Регулярно обрезайте грушу, чтобы она получала достаточное количество солнечного света.
- Защищайте грушу от вредителей и болезней.
Кто же являются "недругами" груши?
- Слива и вишня. Эти деревья не только отбирают у груши питательные вещества, но и подвержены общим вредителям.
- Хвойные деревья. Их присутствие окисляет почву, что негативно влияет на грушу.
- Цветущие кусты, такие как сирень и жасмин. Их пыльца может вызвать аллергию у груши.
А кто станет для груши верным другом?
- Остальные груши. Различные сорта груш, посаженные рядом, прекрасно опыляют друг друга.
- Яблоня. Эта соседка не вредит груше, а наоборот, может улучшить ее плодоношение.
- Малина, смородина и виноград. Эти кусты не вредят груше, но и украшают сад.
- Низкие цветы, такие как календула и бархатцы. Эти цветы не только красивы, но отпугивают вредителей от груши.
Напомним, что голуби занимают крыши, балконы и террасы. Они не только шумные, но еще могут оставить экскременты, наполненные бактериями, грибками или микробами. Есть шесть действенных методов, которые лишат данной трудности.
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