Какие растения следует посадить под яблоней, чтобы улучшить здоровье плодового дерева

В уходе за яблонями садоводы могут попытаться использовать свободное пространство между деревьями для выращивания других растений с целью улучшения общего состояния яблони. Такое соседство может оказать положительное воздействие на здоровье плодовых деревьев и облегчить уход за ними.

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Некоторые идеальные соседи для яблонь включают многолетний и однолетний люпин, календулу, укроп, огурцы, горох, бобовые культуры, бархатцы, редис, пионы и другие. Они могут взаимодействовать и способствовать росту друг друга, пишет noviydoctor.com.

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После окончания вегетационного периода растения можно срезать и оставить на месте надземную часть для естественного перегнивания. Это обеспечит яблоне дополнительное питание весной.

Например, высадка редиса у яблони поможет получить летний урожай без стрельбы. Важно помнить, что многолетний люпин требует регулярного разрежения каждые 3 года.

Другие растения, такие как хоста, щавель, салаты, базилик, барбарис и другие могут также быть полезными соседями для яблони. В этом случае соседство будет нейтральным, и растения не будут мешать друг другу.

С другой стороны, некоторые растения, такие как капуста разных видов, петрушка, лук, мята, шалфей, папоротник, космея, клематисы и розы, могут нанести вред яблоне. В таком случае лучше избегать выращивания этих культур рядом с яблонями.

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