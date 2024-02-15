Какие растения следует высевать в марте, чтобы улучшить качество почвы

Чтобы не применять минудобрения, весной можно засеять участок сидератами – растениями, улучшающими почву. Сеять их лучше в марте-апреле. Рассмотрим, какие культуры помогут улучшить его качество.

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Об этом пишет Время Действий.

Лаванда узколистная – может расти даже на тяжелых и бедных почвах. Она способна разрыхлять землю на глубину до 1,5 м. Обогащает ее азотом, фосфором, калием и магнием.

Люпин – как и все бобовые, накапливает азот в почве. Также удручает проволочники и нематоды. На месте, где рос люпин, 2 года нет личинок майского жука. Подходит для песчаных грунтов. Сеять лучше в марте-апреле. Расстояние между рядами – 50 см, между семенами – 20 см.

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Фачелия – помогает восстановить плодородие на 1-2 сезона. Первый посев производят в марте, а через 40 дней зелень скашивают и перепахивают. Полностью разлагается за 2-3 недели. Практикуют посев фачелии и осенью. Она улучшит почву под картофель, капусту, перец, баклажаны, зелень.

Следовательно, сидераты помогут подкормить землю без применения химии и получить хорошие урожаи.

Напомним, мы уже писали, чем засеять огород, чтобы не было сорняков.

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