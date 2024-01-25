Какие растения стоит поставить на кухне: 3 лучших варианта

Кухня – это место, где мы проводим много времени, готовим, едим и общаемся с близкими. Поэтому важно, чтобы кухня была уютной и приятной.

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Зеленые растения не только очищают воздух, но и создают ощущение свежести и уюта. А если они еще и обладают приятным ароматом, то это двойной плюс. Об этом пишет Invincible Houseplants.

Вот несколько идеальных растений для кухни:

Орхидеи – это экзотические красотки, которые бывают самых разных цветов. Они идеально подходят для кухонь, поскольку предпочитают более теплые помещения. За орхидеями несложно ухаживать: достаточно раз в неделю наполнить раковину холодной водой и поставить вазоны с орхидеей на 30 минут.

Жасмин – это нежное цветочное растение со сладким ароматом. Он хорошо чувствует себя в солнечной, но влажной среде. Поместите жасмин у окна, держите почву влажной и подпитывайте универсальным удобрением для комнатных растений в весенние и летние месяцы.

Душистые травы – это не только вкусные ингредиенты для приготовления пищи, но и ароматные растения, которые могут украсить вашу кухню. Базилик, мята, розмарин и чабрец – это лишь некоторые из трав, которые хорошо растут в помещении и обладают приятным ароматом.

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Вот несколько советов по выбору растений для кухни:

Учитывайте уровень освещения в кухне. Некоторые растения, например, орхидеи, нуждаются в ярком свете, тогда как другие, например, чабрец, хорошо растут в тени.

Выбирайте растения, не требующие особого ухода. Если вы не хотите тратить много времени на уход за растениями, выбирайте те, которые не нуждаются в частом поливе или подкормке.

Учитывайте размер вашей кухни. Если у вас небольшая кухня, выбирайте компактные растения, которые не займут много места.

Благодаря ароматным растениям ваша кухня станет еще более приятным местом для времяпрепровождения.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения нельзя держать дома.

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