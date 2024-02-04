Какие растения украсят забор на даче: 4 креативные идеи

Все мы знаем, что забор на даче – это не просто изгородь, но и часть ландшафта. И если вы хотите, чтобы ваш забор был не только функциональным, но и красивым, вот несколько идей, которые вам помогут.

Видео дня

Экспериментируйте, комбинируйте разные варианты, и ваш забор станет настоящим украшением вашей дачи. Не забудьте учесть особенности вашего климата и почвы при выборе растений, пишет greenpost.

Читайте также: Забудьте о птицах навсегда: Как отпугнуть голубей от своего балкона с помощью детской игрушки

1. Живая изгородь

Это отличный способ "раскрыть" забор в ландшафте или скрыть его частично. Вы можете посадить любые деревья или кустарники, которые вам нравятся, но лучше выбирать те, которые не вырастают слишком высокими.

2. Декоративные группы растений

Если ваш забор хорош, но скучен, вы можете посадить вдоль него декоративные группы растений. Это перетянет внимание на себя и отвлечет от монотонной стены.

3. Плетистые растения

Плетистые розы, клематисы, жимолость, девичий виноград – эти и другие растения могут превратить ваш забор в настоящее произведение искусства.

4. Растения в контейнерах

Это отличный вариант, если вы не хотите ничего сажать в землю. Вы можете просто поставить кашпо с цветами или деревьями у забора, и он сразу же заиграет новыми красками.

Напомним, что голуби занимают крыши, балконы и террасы. Они не только шумные, но еще могут оставить экскременты, наполненные бактериями, грибками или микробами. Есть шесть действенных методов, которые лишат данной трудности.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!