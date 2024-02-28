Какие растения высадить в саду, чтобы отпугнуть нежелательных кошек

Кошачьи экскременты могут стать настоящей проблемой для садоводов. К счастью, существует несколько способов, чтобы избавиться от нежелательных кошачьих гостей в вашем саду.

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Как сообщает horticulture.co.uk, существуют определенные растения, которые отпугивают кошек.

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Это такие травы и цветы:

Лаванда: Это ароматное растение не только украсит ваш сад, но и отпугивает кошек своим запахом.

Розмарин: Еще одно ароматное растение, более полезное в кулинарии, чем лаванда.

Руфь: Декоративная трава с ярко-желтыми цветами, коты не любят ее запах.

Растение карри: Отпугивает кошек своим запахом.

Блошина мята (пеннироял): Обладает мятным запахом, который не нравится котам.

Любое растение с шипами: Кошки не любят рисковать получить травму.

Кошачья мята: Можно посадить в одной части сада, чтобы заманить кошек подальше от других мест.

Другие методы отпугнуть кошек от вашего сада:

Мульчирование: Накройте грунт мульчей, чтобы сделать его менее привлекательным для кошек.

Специальные коврики: Разложите коврики с шипами или проволочные сетки, чтобы котам было некомфортно ходить по ним.

Запахи: Используйте запахи, которые не нравятся котам, такие как цитрусовые, кофейная гуща или уксус.

Помните, что некоторые методы могут быть более эффективными, чем другие. Вам может понадобиться попробовать несколько разных методов, чтобы найти то, что подходит именно вам.

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