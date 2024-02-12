Какие шторы выбрать для дома, чтобы выглядело стильно: советы дизайнеров
Выбор штор – это не только дань модным трендам, но и возможность создать уютную и гармоничную атмосферу в вашем доме. При этом важно учесть не только личные предпочтения, но и ряд других факторов.
Об этом пишет Радиотрек.
Шторы с рисунком:
- Подходят для просторных комнат.
- Способны кардинально изменить атмосферу и придать индивидуальности интерьеру.
- Рисунок может быть абстрактным, геометрическим, цветочным.
- Важно избегать чрезмерной пестроты: рисунок на шторах не должен дублироваться на стенах или мебели.
Однотонные шторы:
- Универсальный вариант, легко сочетающийся с любым интерьером.
- Не перегружают комнату и визуально делают ее больше.
- Они могут казаться слишком простыми, поэтому рекомендуется дополнять их другими элементами декора.
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Вот еще несколько советов, которые помогут вам подобрать шторы:
- Учитывайте размер комнаты: для маленьких комнат лучше подойдут светлые однотонные шторы, для просторных можно использовать более темные и фактурные ткани.
- Стиль интерьера: шторы должны гармонировать с мебелью, отделкой стен и полом.
- Функциональное назначение комнаты: для спальни подойдут плотные шторы, хорошо затемняющие комнату, для гостиной – более легкие и изысканные.
- Личные предпочтения: выбирайте понравившиеся шторы, которые поднимают вам настроение.
Помните, что шторы – это важный элемент интерьера, который может сделать вашу комнату уютной, стильной и по-настоящему домашней.
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