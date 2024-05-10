Какие собаки больше всего лают: названы пять самых громких пород

Известно, что лай некоторых собак может быть достаточно пронзительным. Такой голос может служить эффективным средством предупреждения, как живая охранная система.

Вот почему полезно понимать, какие породы собак чаще всего его используют. О пяти самых громких породах четверолапых любимцев рассказали РБК-Украина.

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Цвергшнауцеры – это интеллектуально развитые собаки, которые могут проявлять повышенную шумность, если их хорошо не воспитывать. Они известны своей преданностью и становятся верными спутниками для хозяина. Сибирские хаски – это порода, которая приспособлена к экстремальным морозам и используется для санных гонок. Они отличаются своей активностью и громкостью, часто воют вместо лая, что является характерной чертой для собак, живущих в стае. Самоеды – порода, которая имеет общие черты с волками, и они реагируют воем на различные звуки, которые их окружают. Австралийские овчарки – чрезвычайно умные животные, которые в прошлом были незаменимыми помощниками в ведении фермерского хозяйства, используя свой лай для управления стадом. Йоркшир-терьеры – это смелые и энергичные собаки, которые имеют тенденцию реагировать лаем на любые необычные звуки или потенциальные угрозы.

Напомним, ранее UAportal рассказывал о восьми самых спокойных породах собак, с которыми никогда не будет хлопот.

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