Какие собаки не имеют запаха: названы топ-5 пород

Не только владельцы собак знакомы с характерным ароматом этих животных. Некоторые люди могут отпугнуть от идеи завести собаку. Ветеринарный портал Dogster представляет топ-5 пород собак, которые почти не имеют этого специфического запаха и станут отличными компаньонами даже в квартире. Об этом пишет zahid.net.

Причины появления собачьего аромата

Это зависит не только от гигиены, но прежде всего от типа шерсти и подшерстка у собаки. Малейшая вероятность неприятного запаха у собак без подшерстка с длинной шерстью, похожей на человеческие волосы. Среди пород с минимальным запахом можно выделить:

Мальтийская болонка;

Пудель;

Чихуахуа;

Йоркширский терьер;

Такса.

Рассмотрим эти породы подробнее.

Мальтийская болонка

Собаки без запаха. Источник: Zahid.net

Интересно, что Чарльз Дарвин считал эту породу одной из самых древних, датируя ее появление 6 тысячелетиями назад. Эти собачки игривые, нежные и имеют очень красивую шерсть.

Описание: собака декоративной породы, массой 2-4 кг, высотой 20-25 см, белой окраски. Средняя продолжительность жизни – 12-15 лет.

Пудель

Собаки без запаха. Источник: Zahid.net

Это декоративная порода собак, существующая в трех размерах – стандартные (большие), миниатюрные и карликовые. Это умные и активные собаки, преданные хозяину, легко поддаются дрессировке.

Описание: стандартный пудель может весить до 32 кг, мини – до 14 кг, а карликовый – не более 4,5 кг. Окрас может быть разнообразным. Средняя продолжительность жизни – 12-15 лет.

Чихуахуа

Собаки без запаха. Источник: Zahid.net

Эти крошечные собачки нуждаются в много физических упражнений, умственной нагрузки и тренировок. Чихуахуа известны своей громкостью.

Описание: взрослые собаки имеют рост 15-23 см и весят 1,8-2,7 кг. Продолжительность жизни – 15 лет и больше. Некоторые представители породы доживают до 18 и даже 20 лет.

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Йоркширский терьер

Собаки без запаха. Источник: Zahid.net

Йорки энергичны, игривы, сильны, в них сохранились "охотничьи" гены предков. Они любят прогулки.

Описание: вес стандартных йоркширских терьеров составляет от 3 до 3,5 кг, рост – до 23 см. Йоркширский терьер – долгожитель. Обычно эти собаки живут 12-15 лет, а иногда – до 20 лет.

Такса

Собаки без запаха. Источник: Zahid.net

Такса – порода среднего размера, очень шумная – сторожевая, любит прогулки.

Описание: взрослые таксы имеют рост около 35 см и весят 9-12 кг. Продолжительность жизни таксы может достигать 15 лет, а иногда и больше.

Другие породы собак с минимальным запахом

Также следует обратить внимание на породы с менее выраженным запахом. Это менее распространенные в Украине, но не менее замечательные собаки с разными характерами. Например:

Ирландский водяной спаниель;

Басенджи;

Шнауцер;

Лабрадудль и т.д.

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