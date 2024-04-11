Какие сорта цветов лучше выращивать для букетов: советы садовников

Мечтаете о саде, который не только очаровывает глаз, но и дарит возможность создавать изысканные букеты, которые вы сможете использовать как угодно? Тогда эта статья для вас!

На сайте ТСН сделали подборку из 7 прекрасных цветов, которые прекрасно смотрятся как на клумбе, так и в весе, радуя вас красотой до двух недель.

Читайте также: Избавьтесь от них немедленно: 8 цветов и растений, которые привлекают проблемы к дому

1. Георгины:

Разнообразие цветов, форм и размеров.

Любят солнце и дренированную почву.

Цветут с конца лета до осени.

Срезайте на пике цветения.

2. Лилии:

Насыщенный аромат, наполняющий комнату.

Нуждаются в дренированной почве и солнце.

Цветут в середине лета.

Срезайте, когда бутоны чуть-чуть раскроются.

Имейте в виду, что лилии токсичны для кошек.

3. Гортензии:

Пышные соцветия с множеством мелких цветов.

Любят тень и влажную почву.

Цветут с лета до осени.

Срезайте соцветия, когда они полностью раскроются.

Перед срезкой опустите срез в кипяток на 30 секунд.

4. Хризантемы:

Символ осени долго сохраняет свежесть.

Любят солнце и дренированную почву.

Цветут с конца весны до осени.

Срезайте, когда бутоны чуть-чуть раскроются.

5. Циния:

Яркие и обильные цветы, цветущие все лето.

Любят солнце и дренированную почву.

Легко выращивать из семян.

Срезайте, когда цветы полностью раскроются.

6. Альстромерия:

Экзотический цветок с продолжительным цветением.

Любит солнце и дренированную почву.

Лучше выращивать в тёплых зонах.

Срезайте, когда бутоны чуть-чуть раскроются.

7. Пионы:

Романтические и пышные цветы, популярные в свадебных букетах.

Любят солнце, плодородную и дренированную почву.

Цветут несколько недель.

Срезайте на стадии бутон.

Для лучшего хранения оберните бутон пленкой и поставьте в холодильник.

Собирайте цветы с утра, когда они прохладные, острыми и стерилизованными ножницами.

Наслаждайтесь красотой цветов в вашем саду и доме!

Ранее команда UAportal рассказывала о шести растениях, которые должны быть на вашей кухне. Они очищают воздух и устраняют ароматы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!