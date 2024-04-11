rus
Українська
Лайфхаки

Какие сорта цветов лучше выращивать для букетов: советы садовников

Игорь Романько

Какие сорта цветов выращивают на букеты

Мечтаете о саде, который не только очаровывает глаз, но и дарит возможность создавать изысканные букеты, которые вы сможете использовать как угодно? Тогда эта статья для вас!

На сайте ТСН сделали подборку из 7 прекрасных цветов, которые прекрасно смотрятся как на клумбе, так и в весе, радуя вас красотой до двух недель.

Читайте также: Избавьтесь от них немедленно: 8 цветов и растений, которые привлекают проблемы к дому

1. Георгины:

  • Разнообразие цветов, форм и размеров.
  • Любят солнце и дренированную почву.
  • Цветут с конца лета до осени.
  • Срезайте на пике цветения.

2. Лилии:

  • Насыщенный аромат, наполняющий комнату.
  • Нуждаются в дренированной почве и солнце.
  • Цветут в середине лета.
  • Срезайте, когда бутоны чуть-чуть раскроются.
  • Имейте в виду, что лилии токсичны для кошек.

3. Гортензии:

  • Пышные соцветия с множеством мелких цветов.
  • Любят тень и влажную почву.
  • Цветут с лета до осени.
  • Срезайте соцветия, когда они полностью раскроются.
  • Перед срезкой опустите срез в кипяток на 30 секунд.

4. Хризантемы:

  • Символ осени долго сохраняет свежесть.
  • Любят солнце и дренированную почву.
  • Цветут с конца весны до осени.
  • Срезайте, когда бутоны чуть-чуть раскроются.

5. Циния:

  • Яркие и обильные цветы, цветущие все лето.
  • Любят солнце и дренированную почву.
  • Легко выращивать из семян.
  • Срезайте, когда цветы полностью раскроются.

6. Альстромерия:

  • Экзотический цветок с продолжительным цветением.
  • Любит солнце и дренированную почву.
  • Лучше выращивать в тёплых зонах.
  • Срезайте, когда бутоны чуть-чуть раскроются.

7. Пионы:

  • Романтические и пышные цветы, популярные в свадебных букетах.
  • Любят солнце, плодородную и дренированную почву.
  • Цветут несколько недель.
  • Срезайте на стадии бутон.
  • Для лучшего хранения оберните бутон пленкой и поставьте в холодильник.

Собирайте цветы с утра, когда они прохладные, острыми и стерилизованными ножницами.

Наслаждайтесь красотой цветов в вашем саду и доме!

Ранее команда UAportal рассказывала о шести растениях, которые должны быть на вашей кухне. Они очищают воздух и устраняют ароматы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

ЛайфхакиЛайфхаки сад-огород