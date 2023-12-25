Какие специи помогут привлечь удачу и деньги в новом году

Пряности – это не только отличный способ добавить вкус и аромат пищи, но и мощные талисманы, которые могут привлечь удачу и благополучие.

Видео дня

В холодное время года, когда мы особенно нуждаемся в положительной энергии, стоит упомянуть о нескольких пряностях, обладающих особыми свойствами, пишет ukr.media.

Читайте также: Что делать, если рассыпала соль и что это значит

Корица считается одним из символов богатства и изобилия. Ее теплый аромат привлекает деньги и успех. Добавьте корицу в горячие напитки, выпечку или сладкие блюда, чтобы приманить удачу.

Гвоздику долгое время считали магической пряностью, защищающей от бед и приносящей процветание. Ее аромат также помогает привлечь любовь и удачу. Разместите гвоздику в горячие напитки или создайте ароматические мешочки для своего дома.

Имбирь не только поможет вам согреться в холодные дни, но и привлечет энергию удачи. Его аромат также обладает антисептическими свойствами, что помогает укрепить иммунитет. Приготовьте имбирный чай, добавьте имбирь в выпечку или используйте в приготовлении блюд.

Аромат апельсиновой цедры символизирует свежесть и чистоту. Помимо великолепного аромата, апельсиновая цедра привлекает удачу и положительные изменения. Используйте ее в кулинарии или создайте ароматические подушечки.

Мускатный орех ассоциируется с домашним уютом и счастьем. Его теплый аромат создаст атмосферу радости и душевного тепла. Добавьте мускатный орех в горячие напитки, тыквенные блюда или сладкие десерты.

Ваниль давно символизирует счастье и нежность. Ее сладкий аромат может привлечь удачу в любви и личных отношениях. Используйте ваниль в выпечке и напитках.

Раньше мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей, и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!