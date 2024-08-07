Какие средства для макияжа выбрать каждому типу кожи: советы визажистов

Правильный уход за кожей – это залог здорового и красивого вида. Однако нет универсальных рецептов, поскольку каждый тип кожи имеет свои особенности и требует индивидуального подхода. Давайте подробнее рассмотрим рекомендации для разных типов кожи. Об этом пишет The Indian Expess.

Жирная кожа: особенности ухода

Очистка: Используйте гели или пенки для умывания с пометкой "для жирной кожи". Они эффективно удаляют себум и загрязнение, не пересушивая кожу.

Используйте гели или пенки для умывания с пометкой "для жирной кожи". Они эффективно удаляют себум и загрязнение, не пересушивая кожу. Тоники: Тоники с содержанием салициловой кислоты или цинка помогут сузить поры и нормализовать работу сальных желез.

Тоники с содержанием салициловой кислоты или цинка помогут сузить поры и нормализовать работу сальных желез. Матирование: Выбирайте матовые тональные кремы и пудры, которые помогут избавиться от жирного блеска в течение дня.

Выбирайте матовые тональные кремы и пудры, которые помогут избавиться от жирного блеска в течение дня. Дополнительные средства: Маски с глиной или углеродом помогут глубоко очистить поры и удалить излишки себума.

Сухая кожа: как увлажнить и защитить

Увлажнение: Используйте кремы и сыворотки с гиалуроновой кислотой, маслами (жожоба, аргана) и витамином Е. Они помогут восстановить гидролипидный барьер кожи и предотвратить шелушение.

Используйте кремы и сыворотки с гиалуроновой кислотой, маслами (жожоба, аргана) и витамином Е. Они помогут восстановить гидролипидный барьер кожи и предотвратить шелушение. Нежное очищение: Выбирайте молочко или кремообразные средства для умывания, не содержащие спирта и агрессивных компонентов.

Выбирайте молочко или кремообразные средства для умывания, не содержащие спирта и агрессивных компонентов. Защита: Обязательно используйте солнцезащитный крем с высоким SPF, чтобы защитить кожу от фотостарения.

Комбинированная кожа: сбалансированный уход

Зональный уход: Для Т-зоны (лоб, нос, подбородок) используйте средства для жирной кожи, а для щек – для сухой.

Для Т-зоны (лоб, нос, подбородок) используйте средства для жирной кожи, а для щек – для сухой. Многослойный уход: Наносите легкий увлажняющий крем на всю поверхность лица, а затем локально – матирующий крем или пудру на Т-зону.

Наносите легкий увлажняющий крем на всю поверхность лица, а затем локально – матирующий крем или пудру на Т-зону. Мягкая очистка: Выбирайте гели или пенки для умывания с нейтральным pH.

Чувствительная кожа: минимум раздражений

Гипоаллергенные средства: Выбирайте косметику со значком "для чувствительной кожи", без ароматизаторов и красителей.

Выбирайте косметику со значком "для чувствительной кожи", без ароматизаторов и красителей. Мягкая очистка: Используйте мицеллярную воду или молочко для демакияжа.

Используйте мицеллярную воду или молочко для демакияжа. Успокоение: Сыворотки из алоэ вера, пантенолом или бисабололом помогут успокоить раздраженную кожу.

Как правильно снимать макияж: одно простое правило Читайте также: как правильно снимать макияж: одно простое правило

Кожа, склонная к акне: как бороться с высыпаниями

Глубокая очистка: Используйте средства с салициловой кислотой, бензоилом пероксидом или серой для борьбы с бактериями, вызывающими акне.

Используйте средства с салициловой кислотой, бензоилом пероксидом или серой для борьбы с бактериями, вызывающими акне. Некомедогенные продукты: Выбирайте косметику, которая не закупоривает поры.

Выбирайте косметику, которая не закупоривает поры. Регулярное очищение инструментов: Регулярно мойте кисти для макияжа и спонжи, чтобы предотвратить размножение бактерий.

Общие рекомендации:

Консультация косметолога: Для более точного подбора ухода за кожей обратитесь к косметологу.

Для более точного подбора ухода за кожей обратитесь к косметологу. Сон: Высыпайтесь, ведь во время сна кожа восстанавливается.

Высыпайтесь, ведь во время сна кожа восстанавливается. Сбалансированное питание: Здоровое питание оказывает положительное влияние на состояние кожи.

Здоровое питание оказывает положительное влияние на состояние кожи. Защита от солнца Обязательно используйте солнцезащитный крем.

Обязательно используйте солнцезащитный крем. Регулярное очищение: Очищайте кожу утром и вечером.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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