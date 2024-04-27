Какие три продукта могут уменьшить симптомы менопаузы: ответ фармацевта
Увеличение веса – это распространенный симптом менопаузы, с которым сталкиваются многие женщины в возрасте от 45 до 55 лет. Как похудеть в этот период?
Фармацевт Аббас Канани из Chemist Click рассказал об этом. Здоровое питание и физическая активность – ключ к хорошему самочувствию в любом возрасте.
Читайте также: Три варианта вкусного ужина, которые помогут похудеть
- Соблюдать здоровую и сбалансированную диету, которая включает:
- Цельнозерновые продукты: хлеб из муки грубого помола, обертки, питты, хлопья, макароны, кус-кус, коричневый и дикий рис.
- Фрукты: яблоки, авокадо, манго, грибы, клубника, сладкий картофель.
- Овощи: любые по вашему вкусу.
- Увеличить физическую активность:
- Регулярные занятия фитнесом: помогут в борьбе с увеличением жира на животе,
- Увеличить мышечную массу: мышцы сжигают больше калорий в состоянии покоя,
- Аэробные упражнения: ходьба, танцы, бег, плавание, даже домашняя работа.
Важно:
- Только диеты для похудения недостаточно.
- Обратитесь к врачу, чтобы получить персональные рекомендации.
Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!