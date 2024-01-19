Какие цвета помады следует выбирать женщинами после 50 и почему

Стилисты считают, что женщинам после 40 лет следует внимательнее подходить к выбору цвета помады. Это связано с тем, что с возрастом кожа губ становится более сухой и тонкой, а также может появиться пигментация.

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Поэтому важно выбрать помаду, которая будет смотреться естественно и элегантно. Кроме того, важно, чтобы сама женщина чувствовала себя комфортно. Об этом пишет Ukr.media.

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Основные правила выбора помады для женщин после 40 лет:

Отталкивайтесь от цвета кожи. Для женщин с оливковой кожей подойдут помады холодных оттенков, а для женщин с желтизной – помады теплых оттенков.

Выбирайте помаду с матовым или полуматовым финишем. Глянцевые помады могут подчеркнуть морщинки на губах.

Избегайте ярких и насыщенных оттенков. Они могут сделать образ пошлым.

Обратите внимание на текстуру помады. Для женщин после 40 лет лучше выбирать помады с уходящими компонентами, которые помогут увлажнить и защитить кожу губ.

Рекомендации по выбору цвета помады для женщин после 40 лет:

40-45 лет: классический красный, винный, бежевый, мокко.

45-50 лет: нежно-розовый, розово-бежевый, светло-коричневый.

50-55 лет: прозрачная или слегка пигментированная помада в тон губ.

Напомним, мы уже писали, какие стрижки подходят женщинам после 40.

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