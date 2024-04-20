Какие цветовые сочетания будут в тренде в 2024 году

Известный украинский дизайнер Андре Тан не перестает делиться секретами моды со своими поклонниками. На этот раз он публикует в Instagram подборку самых актуальных цветовых сочетаний, которые сделают ваш образ стильным и трендовым в 2024 году.

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Пастельно-розовый+красный: нежное сочетание с ноткой страсти, идеально подходит как для романтических встреч, так и для повседневной жизни. Кремово-желтый + перламутрово-серый: изысканное и аристократическое сочетание, которое подчеркнет элегантный вкус. Эти цвета отлично подходят как для деловых встреч, так и для вечерних выходов. Серый+красный: классика, которая никогда не выйдет из моды. Это сочетание всегда смотрится стильно и элегантно. Винный+синий: благородное и элегантное сочетание, которое подчеркнет вашу индивидуальность. Эти цвета отлично подходят для создания деловых образов. Голубой+коричневый: спокойное и уютное сочетание, создающее чувство комфорта и гармонии. Эти цвета отлично подходят для повседневной жизни. Коричневый+белый: универсальное сочетание, которое всегда выглядит свежо и стильно. Эти цвета отлично подходят для создания образов в стиле casual.

Напомним, мы уже писали, какие цвета нельзя одевать вместе.

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