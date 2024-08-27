Какие цветы можно сеять и сажать в августе, чтобы пышно цвели на следующий год

Август – отличное время для того, чтобы заложить основу будущего цветочного сада. Посеяв семена определенных цветов именно в этот период, вы обеспечите себе яркие краски уже ранней весной. Рассмотрим подробнее, какие цветы следует сеять в августе и как за ними ухаживать. Об этом пишет ТСН.

Незабудка

Нежно-голубые цветы незабудки – это настоящее украшение весеннего сада. Чтобы любоваться ими уже в начале мая, посейте семена в августе. Незабудка предпочитает солнечные участки. Перед посевом подпитайте почву комплексными минеральными удобрениями или органикой. Для лучшего прорастания семян не пожалейте их количества.

Примула

Примула – это изысканный цветок, который станет настоящим украшением вашего сада. Однако ее выращивание из семян – процесс достаточно трудоемкий и может занять несколько лет. Поэтому опытные цветоводы рекомендуют размножать примулу вегетативным способом – черенкованием. Для этого отделяют листик с черешком и высаживают его в рыхлую почву. На зиму молодые растения необходимо укрыть.

Хосты

Хосты – это универсальные растения, прекрасно чувствующие себя в тени деревьев и кустов. Август – идеальное время для их пересадки и размножения. Для этого от основного растения отделяют часть с несколькими почками и высаживают на новое место. Хосты неприхотливы, но предпочитают плодородную почву и умеренный полив.

Что еще можно посеять в августе?

Кроме незабудок, примул и хост, в августе можно посеять семена таких цветов:

Двухлетники: маргаритки, фиалка трехцветная, мальва.

маргаритки, фиалка трехцветная, мальва. Многолетники: дельфиниум, рудбекия, эшшольция.

Общие рекомендации:

Перед посевом семян тщательно подготовьте грунт, разрыхлите его и удалите сорняки.

Поливайте посевы регулярно, но избегайте застоя воды.

Для сохранения влаги в почве мульчируйте ее торфом или компостом.

На зиму молодые растения необходимо укрыть, чтобы оградить их от морозов.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете создать в своем саду яркий цветочный ковер, радующий вас своей красотой с ранней весны до поздней осени.

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