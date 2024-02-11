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Какие цветы нельзя дарить любимым, чтобы не испортить отношения

Игорь Романько

Какие цветы нельзя дарить на день всех влюбленных

Хотите подарить цветы любимому человеку, но не знаете какие выбрать? Конечно, это только приметы, и не все верят в них. Но лучше перестраховаться и выбрать цветы, не имеющие негативных ассоциаций.

О том, какие цветы не стоит дарить любимому человеку, рассказали в издании РадиоТрек. Простите цветы с любовью, и они обязательно порадуют вашего любимого человека.

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Вот несколько цветов, которых лучше избегать, чтобы не сглазить:

Желтые цветы:

  • В некоторых культурах желтый цвет символизирует измену или разлуку.
  • Не самый лучший выбор для романтического подарка.

Черные розы:

  • Символ скорби и траура.
  • Могут вызвать отрицательные эмоции.

Оранжевые лилии:

  • Символизируют ожидания.
  • Могут быть неправильно истолкованы.

Белые хризантемы:

  • Во многих культурах ассоциируются с похоронами.
  • Могут привести к недоразумениям.

Герань:

  • Символ расставания и прощания.
  • Не самый лучший выбор для любимого человека.

Вот несколько лучших вариантов:

  • Красные розы: символ любви и страсти.
  • Пионы: символ богатства и счастья.
  • Сирень: символ нежности и верности.
  • Гербера: символ радости и хорошего настроения.
  • Ромашки: символ простоты и искренности.

Напомним, мы уже писали о пяти украинских предрассудках, которые не поймут иностранцы.

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