Какие украинские фамилии означают, что предки могли быть евреями

Задумывались ли вы, что фамилия может рассказать о происхождении человека? В Украине многие имеют родовые имена, свидетельствующие о еврейских корнях их предков.

Исторически еврейское население на Правобережье Украины составляло значительную часть городских жителей, пишет ТСН. Их можно было встретить в украинских селах, где они получали прозвища от односельчан, которые со временем становились родовыми именами.

Читайте также: Названы пять благозвучных украинских слов, которые несправедливо редко употребляют в разговоре

Какие фамилии могут указывать на еврейское происхождение?

Атлас: Это очень распространенная фамилия среди евреев.

Это очень распространенная фамилия среди евреев. Габинет, Зельман: Эти фамилии давали евреям, арендовавшим помещение православных церквей.

Эти фамилии давали евреям, арендовавшим помещение православных церквей. Бухер, Верхер, Маргулес, Ништ, Ребман, Рубин, Шабас, Шайгец, Шайгиц: Эти фамилии также имеют еврейские корни.

Эти фамилии также имеют еврейские корни. Маргулес и Рубин: Эти родовые имена могли принадлежать ассимилированным евреям.

Эти родовые имена могли принадлежать ассимилированным евреям. Шайгец, Кумриг: Эти фамилии происходили от прозвищ, которые со временем стали родовыми именами.

Фамилии, происходящие от географических названий

Около 30% современных еврейских фамилий произошли от названий стран Центральной и Восточной Европы, таких как Польша, Беларусь, Германия, Чехия, Литва, Молдова и Украина.

В Украине евреи начали селиться еще в XVI веке, но фамилии появились у них значительно позже – в XIX веке. Многие из этих родовых имен произошли от названий украинских городов и городков. К примеру:

Бродский: От названия города Броды Львовской области.

От названия города Броды Львовской области. Заводовкер: От села Завадовка Черкасской области.

От села Завадовка Черкасской области. Македонский: От села Македоны в Черкасской области.

Помните:

Наличие определенной фамилии не гарантирует еврейское происхождение.

Лучший способ исследовать свою генеалогию – обратиться к специалистам или самостоятельно изучить доступные записи.

Ранее мы писали о семи слов в украинском языке, которые часто употребляют с ошибкой.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!