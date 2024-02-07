Какие вещи нельзя стирать слишком часто, чтобы не сократить срок службы

Стиральная машина – настоящая спасительница в современном мире. Она экономит время и силы, позволяя нам заниматься более приятными делами, пока одежда чистится. Однако не все вещи можно доверять этой замечательной технике. Некоторые предметы гардероба от стирки в машине портятся, теряют форму и привлекательный вид. Об этом пишет Pixel.

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Джинсы

Несмотря на свою практичность, джинсы не нуждаются в частой стирке. Чрезмерное трение в барабане машины может разрушить волокна ткани, приведя к выцветанию, деформации и потере формы.

Как ухаживать?

Вместо стирки проветрите джинсы на открытом воздухе.

Для освежения можно выморозить его в пакете в течение 30 минут.

Используйте ручную стирку для сильных загрязнений.

Бюстгальтер

Нежные материалы бюстгальтеров требуют особого отношения. Стирка в машине может привести к деформации косточек, растяжению и потере формы.

Как ухаживать?

Отдавайте предпочтение ручной стирке в мягкой воде.

Используйте специальные средства для деликатных тканей.

Сушите бюстгальтер в расправленном виде на горизонтальной поверхности.

Свитера

Мягкие и уютные свитера от стирки в машине быстро теряют свою красоту. Ткань деформируется, появляются катышки, а сам свитер может "сесть".

Как ухаживать?

Стирайте свитера вручную в прохладной воде.

Используйте жидкие средства для стирки шерсти.

Сушите свитера в расправленном виде на полотенце.

Верхняя одежда

Пальто и куртки из деликатных материалов, меха или кожи не рекомендуется стирать в машине. Это может привести к порче ткани, фурнитуры, а также появлению разводов.

Как ухаживать?

Обращайтесь к химчистке для профессиональной чистки.

Используйте специальные средства для локального удаления загрязнений.

Регулярно проветривайте верхнюю одежду.

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Купальники

После купания в соленой или хлорированной воде купальник действительно нуждается в стирке. Однако, если вы купались в пресном водоеме, достаточно просто ополоснуть его в чистой воде.

Как ухаживать?

Стирайте купальники вручную в прохладной воде с мягким моющим средством.

Не выкручивайте купальник, а дайте ему стечь.

Сушите купальники в теневом месте, подальше от прямых солнечных лучей.

Помните, что бережное отношение к одежде поможет вам сохранить его красоту и долговечность. Не рискуйте нежными вещами, доверяя их стиральной машине. Ручная стирка или химчистка – лучший выбор для деликатных материалов.

Напомним, мы уже писали, почему нельзя стирать при 30-40 градусах.

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