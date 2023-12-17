Какие запахи предвещают счастье, а какие беду: народные приметы и предрассудки

С давних пор люди верили, что запахи могут влиять на удачу и будущее. Существует много примет и предрассудков, связанных с ароматами.

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Об этом пишет ukr.media. Конечно, верить в эти приметы или нет – личное дело каждого. Но, как известно, мысль творит реальность. Поэтому, если вы хотите вовлечь в свою жизнь удачу и счастье, не забывайте окружать себя приятными ароматами.

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Вот некоторые из них:

Запах ладана считается символом гармонии, умиротворенности и удачи. Он может помочь воплотить мечты в реальность и вовлечь в жизнь положительные изменения.

Неприятная вонь , напротив, считается признаком нечистой силы, которая может навредить семейной жизни или карьере.

, напротив, считается признаком нечистой силы, которая может навредить семейной жизни или карьере. Запах серы также считается неблагоприятным знаком. Он может предвещать неприятности, проблемы со здоровьем или даже смерть.

также считается неблагоприятным знаком. Он может предвещать неприятности, проблемы со здоровьем или даже смерть. Аромат лилии или жасмина считается символом любви и романтики. Он может вовлечь в жизнь новые романтические отношения или укрепить существующие.

считается символом любви и романтики. Он может вовлечь в жизнь новые романтические отношения или укрепить существующие. Резкий химический аромат предвещает скандалы, разводы или другие неприятности.

Аромат свежей выпечки считается символом изобилия и успеха. Он может обещать повышение на работе, выигрыш в лотерею или другой приятный сюрприз.

считается символом изобилия и успеха. Он может обещать повышение на работе, выигрыш в лотерею или другой приятный сюрприз. Аромат свечи может означать как хорошее, так и плохое. Он может предвещать приятные встречи, романтические приключения или, напротив, проблемы в семье или на работе.

может означать как хорошее, так и плохое. Он может предвещать приятные встречи, романтические приключения или, напротив, проблемы в семье или на работе. Аромат экзотических фруктов считается символом счастливых и удачных отношений. Он может обещать новые романтические отношения или укрепление существующих.

Аромат ели летом или аромат ягоды зимой могут предвещать предложение руки и сердца или признание в любви.

летом или аромат ягоды зимой могут предвещать предложение руки и сердца или признание в любви. Аромат портящейся рыбы может быть признаком проблем со здоровьем.

может быть признаком проблем со здоровьем. Запах жимолости может предвещать сильные грозовые дожди.

может предвещать сильные грозовые дожди. Сладкий аромат, прочувствованный во время сна , может означать, что любимого человека вскоре проявит свою заботу и ласку.

, может означать, что любимого человека вскоре проявит свою заботу и ласку. Аромат ванили считается символом положительного настроения и хорошей новости.

Сильная вонь может предвещать конфликты с коллегами на работе.

может предвещать конфликты с коллегами на работе. Аромат конфет или духов может предвещать роковую встречу.

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