Каким должен быть страховой стаж для выхода на пенсию в 2024 году

С 2024 года в Украине снова изменились требования к страховому стажу для выхода на пенсию. И мужчинам и женщинам теперь нужно иметь на один год больше стажа, чтобы получить пенсию в 60 лет. Эта тенденция продлится до 2028 года.

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А вот требование к стажу для выхода на пенсию в 65 лет остается неизменным – 15 лет. Помните, что чем больше лет стажа у вас есть, тем больше будет ваша пенсия. Поэтому позаботьтесь об этом заранее. Детальнее о том, как рассчитать свой страховой стаж, читайте на сайте Пенсионного фонда Украины.

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Сколько лет стажа нужно иметь, чтобы выйти на пенсию в 2024 году?

60 лет: 31 год страхового стажа.

31 год страхового стажа. 63 года: 21 год страхового стажа.

21 год страхового стажа. 65 лет: 15 лет страхового стажа.

Важно! Если до 65 лет вы не набрали необходимый стаж, вы все равно будете получать государственную помощь.

Что будет дальше?

Требования к стажу для выхода на пенсию в 60 лет будут постепенно расти в течение следующих лет:

2025: 32 года стажа.

32 года стажа. 2026: 33 года стажа.

33 года стажа. 2027: 34 года стажа.

34 года стажа. 2028: 35 лет стажа.

Требования к стажу для выхода на пенсию в 63 года будут также увеличиваться:

2025: от 22 до 32 лет стажа.

от 22 до 32 лет стажа. 2026: от 23 до 33 лет стажа.

от 23 до 33 лет стажа. 2027: от 24 до 34 лет стажа.

от 24 до 34 лет стажа. 2028: от 25 до 35 лет стажа.

Ранее мы сообщали, что с 1 апреля 2024 года будут пересмотрены размеры пенсий для работающих пенсионеров. Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

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