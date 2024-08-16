Каким удобрением нужно подкармливать малину после обрезки в августе

Обрезка малины – это не просто процедура, а искусство, позволяющее получить богатый урожай сладких ягод. Понимание особенностей роста малины поможет вам правильно формировать кусты и сохранить их здоровье. Об этом пишет gazeta.ua.

Почему важна обрезка?

Стимулирует рост новых побегов: Удаляя старые, отплодоносили побеги, мы освобождаем место для молодых, которые дадут урожай в следующем году.

Удаляя старые, отплодоносили побеги, мы освобождаем место для молодых, которые дадут урожай в следующем году. Улучшает освещение и вентиляцию куста: Это предотвращает развитие болезней и вредителей.

Это предотвращает развитие болезней и вредителей. Увеличивает размер ягод: На молодых побегах ягоды всегда крупнее и сочнее.

Когда обрезать малину?

Лучшее время для обрезки – осень, после сбора урожая. Именно в этот период легко отличить старые побеги от молодых.

Как правильно обрезать?

Удалите все двухлетние побеги: Это те, на которых в этом году был урожай. Оставьте 5-7 молодых побегов: Именно они дадут урожай в следующем году. Сократите длину побегов: Это стимулирует кущение и формирование новых побегов. Удалите больные и поврежденные побеги.

Осенняя подкормка:

После обрезки важно подкормить малину калийными и фосфорными удобрениями. Калий укрепляет растение и повышает его зимостойкость, а фосфор способствует развитию корневой системы.

Популярные удобрения для малины:

Сульфат калия: улучшает вкус ягод и увеличивает урожайность.

улучшает вкус ягод и увеличивает урожайность. Суперфосфат: стимулирует рост корней и цветения.

стимулирует рост корней и цветения. Древесный пепел: природное удобрение, богатое калием и микроэлементами.

Дополнительные советы:

Мульчуйте почву вокруг кустов малины для сохранения влаги и защиты от морозов.

Регулярно осматривайте растения на наличие вредителей и болезней.

Проводите профилактические обработки от болезней и вредителей.

Напомним, что большинство людей выбирают привычную красную малину. Хотя желтая совсем не уступает своей "колезье" во вкусовых качествах и плодовитости. В материале читайте несколько сортов, которые будут приносить щедрый урожай.

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