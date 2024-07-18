Какое количество воды нуждаются в комнатных растениях в жару
Согласно мнению экспертов, чрезмерный полив действительно вредит комнатным растениям, но вода сама по себе не враг. Секрет успешного ухода за вашими зелеными друзьями кроется в балансе воды и света. Об этом пишет ТСН.
Почему свет так важен?
Освещение в квартирах обычно недостаточно для растений, даже на самых светлых подоконниках. Чем дальше растение находится от окна, тем выше риск его гибели. Недостаток света может привести к болезням и вредителям.
Признаки недостатка и избытка воды:
- Желтые листья по всему растению: признак избыточного полива.
- Коричневые листья: свидетельствует о недостатке влаги.
- Скрученные и сморщенные листья: также признак недостатка воды, обычно начинается с нижних листьев.
- Желтеющие листья на влажной почве: могут быть признаком корневой гнили, возникающей из-за нехватки света и застоя воды.
Горшечные растения следует поливать чаще, при необходимости два раза в день, меньшим количеством воды. Если воды слишком много, она будет сразу же стекать через дренажное отверстие и не будет поглощаться корнями.
Как проверить почву:
- Вес горшка Легкий горшок свидетельствует о потребности в поливе.
- Прощупайте почву: Влажная почва будет ощущаться прохладной и тяжелой.
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Что делать, если растение выглядит плохо:
- Переместите ее поближе к свету.
- Проверьте корни: Если они коричневые и мягкие, обрежьте их ножницами.
- Промойте корни и пересадите растение в свежую почву.
- Не поливайте растение сразу после пересадки. Подождите 2-3 дня.
- Поставьте горшок на светлый подоконник.
Помните:
- Различные растения имеют разные потребности в воде и свете.
- Проверяйте почву перед поливом.
- Не оставляйте растение на солнце после полива.
- Не поливайте растение слишком часто.
Следуя этим советам, вы сможете создать благоприятные условия для комнатных растений, чтобы они радовали вас красотой и здоровьем.
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