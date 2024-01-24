Какое сало самое полезное: в каком виде лучше употреблять

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Сало является не только настоящим украинским продуктом, но и источником ценных жирных кислот.

Если вы не употребляете сало по той причине, что боитесь излишка плохого холестирина, то спокойно можете доставать сало из морозильника!

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Побоювання, ніби з салом в організм надходить значна кількість холестерину, занадто перебільшені та навіть невірні. При споживанні 20-30 грамів сала в день (рекомендована кількість) в організм потрапляє 30 мг холестерину.

Для людей з нормальним здоров'ям допустима денна доза холестерину є 300 мг, а для тих, хто пережив інфаркт або інсульт – до 200 мг.

Тобто вживання 30 грамів сала в день не тільки не підвищить рівень холестерину, а навпаки, спалюватиме його.

У якому вигляді вживати сало?

Найкраще вживати в солоному або ж маринованому вигляді, так як інші варіанти приготування як копчення, смаження не принесуть користі для вашого здоров’я.

Корисні властивості:

Містить в собі вітаміни: А, В1, В2, В3, В6, В12, D, E й мінерали: кальцій, магній, цинк, залізо, фосфор, селен та інші.

Незамінні омега-3 поліненасичені жирні кислоти, потрібні для утворення оболонок довкола нейронів і протидії запальним процесам.

Містить холін – це вітамін B-комплексу, який бере участь у метаболізмі, що відіграє важливу роль в обміні жирів.

Лецитин, що міститься у салі, сприятливо впливає на судини і клітинні мембрани, зміцнює їх та робить більш еластичними.

Містить арахідонову кислоту, оскільки організм людини не синтезує її в достатній кількості для покриття її потреби, її потрібно вносити з їжею

Для того щоб отримати максимум користі при вживанні сала, потрібно пам’ятати, що тільки помірне споживання сала принесе користь.

Вживайте сало вранці або ж в обід, саме о цій порі крім корисних речовин, Ваш організм отримає потужне енергетичне підживлення.

Зверніть увагу

Якщо ви маєте проблеми з серцево-судинними захворюваннями, потрібно відмовитись від соленого сала, вживайте в невеликих кількостях свіже або ж свіжо морожене за рекомендацією вашого лікаря!

З турботою про Вас!

Дерело.