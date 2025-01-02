Какой будет погода в Украине 3 января - когда будет похолодание в Украине

В ближайшие дни в Украине ожидаются умеренные и незначительные осадки в виде дождя и снега, а также понижение температуры.

Прогноз на 3 января.

По всей стране ожидаются дожди и снег. На дорогах местами гололедица. ° на юге и востоке. Днем воздух прогреется до +2°...+9°. В Карпатах ожидается 1-6° мороза.

В Киеве ночью и днем небольшой мокрый снег.

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Прогноз на 4 января

Ожидается дальнейшее похолодание: ночью температура снизится до 1-7 градусов мороза, днем будет от -3 градусов до +3 градусов. , днем ожидается от -1° до +4°.

В Киеве ночью небольшой снег, температура 4-6° мороза.

Напомним, в Украине в ближайшие дни ожидается аномальная погода для зимы.

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