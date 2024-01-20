Какой физиологический признак указывает, что перед вами потенциальный психопат: посмотрите на руки

Люди с более длинным безымянным пальцем, чем указательный, чаще имеют психопатические черты, показало исследование.

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Исследователи из Научно-исследовательского центра Charles-Le Moyne в Квебеке говорят, что результаты свидетельствуют, что психопатия может иметь "биологические корни", пишет dailymail.co.uk.

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В исследовании, опубликованном в Journal of Psychiatric Research, ученые исследовали руки 80 участников – 44 с клиническим диагнозом расстройства употребления амфетаминов (AUD), антисоциального расстройства личности (ASPD) или обоих, и 36 здоровых субъектов контрольной группы.

Исследователи провели детальное сканирование правой руки участников и провели несколько психологических оценок, включая одну, предназначенную для тестирования на типы темной триады.

Высшие баллы в этих тестах указывали на то, что субъект имел более высокий уровень психопатических и антисоциальных черт.

Результаты выявили четкую связь между более низким соотношением 2D:4D (длина безымянного пальца, чем указательный) и антисоциальными чертами, а также более высокими результатами в тестах личности темной триады.

Если вы хотите узнать, есть ли у вас психопатические черты, вот как вы можете измерить соотношение 2D к 4D:

Выпрямите руку и посмотрите на ладонь. У основания указательного и безымянного пальцев, вероятно, есть складки. На вашем указательном пальце, скорее всего, будет одна складка, а на безымянном пальце – полоса складок. Выберите складку, ближайшую к ладони, и выберите точку на складке посреди основания пальца. Отметьте это ручкой. Измерьте его от отметки до кончика пальца. Затем повторите процедуру для другого пальца. Если соотношение длины двух пальцев составляет менее 0,9, вы, скорее всего, имеете более низкий уровень тестостерона и более высокий уровень эстрогена, что может быть связано с психопатическими чертами.

Однако важно отметить, что соотношение 2D:4D не является надежным показателем психопатии. Оно лишь указывает на возможную связь между этими двумя факторами.

Исследователи также предупреждают, что низкое соотношение 2D:4D не следует рассматривать как необратимую судьбу человека.

"Важно понимать, что соотношение длины пальцев как прокси конкретного влияния внутриутробных половых стероидов не следует понимать как безвозвратную судьбу человека", — сказал ведущий исследователь работы Серж Бранд.

По его словам, существует множество других факторов, которые могут влиять на поведение человека, включая факторы окружающей среды и опыт.

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