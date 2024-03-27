Какой и сколько алкоголя можно употреблять худеющим

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В этой статье точно не будет занудной нравов о том, что алкоголь нельзя пить никогда! Ведь баланс и взвешенность – залог счастливой и удовлетворенной жизни. Но знать основные нюансы воздействия алкоголя на наш организм — значит быть способным самостоятельно для себя делать выводы, нужен ли он тебе, в каком количестве и какое именно.

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ПЕРШЕ

Алкоголь містить такий компонент, як етанол. Молекула етанолу швидко проникає в клітинні мембрани, тобто поширюється у всьому організмі. Прискорюється поширення етанолу по організму, якщо з алкоголем не надходять якісні білки, жири та вуглеводи та під час вживання газованих спиртних напоїв. Шампанському — привіт :)

ДРУГЕ

Алкоголь найбільше всмоктується в тонкому кишечнику. Для його нейтралізації (а для організму алкоголь — це токсин, який терміново потрібно виводити) тіло виділяє фермент "алкогольдегідрогеназу" як швидку та термінову допомогу. Так от, у жінок цих ферментів виділяється втричі менше, ніж у чоловіків! Тому алкоголь потрапляє в кровоносні судини та в печінку набагато швидше.

ТРЕТЄ

Алкоголь зневоднює клітини. Як наслідок, вони виснажуються, і це є сигналом для тіла, що терміново потрібно відновлювати енергію. Організм дає нам сигнал про те, що потрібна додаткова їжа — ми відчуваємо сильний голод і починаємо поглинати їжу (і навряд чи в цей момент нам захочеться готувати щось корисне і легке :) Як наслідок — ми переїдаємо, тому що втрачаємо відчуття контролю під впливом алкоголю. У результаті ми набираємо зайву вагу. А для ремонту клітин печінки доводиться виділяти додатковий холестерин.

ЧЕТВЕРТЕ

У стані зневоднення нирки не справляються зі своїми прямими функціями, і в результаті цього реагує печінка, яка не здатна швидко переробляти жири, тобто відбувається сповільнення обміну речовин. Дві чарки важкого алкоголю за годину сповільнюють обмін речовин на 78%! А, як правило, разом із алкоголем нам хочеться з'їсти щось дуже солодке чи жирне. Ну кому захочеться під шампанське готувати сирний десерт чи легкий салат з індичкою-гриль, коли є тортик та бутерброди з ковбасою й сиром? Але! Коли надходить алкоголь, організм, як ми говорили вище, витрачає всі сили для його нейтралізації. А перетравлювання важкої їжі, яка надійшла разом із алкоголем, залишає на потім. Отже, більша частина цієї їжі йде в запаси.

П'ЯТЕ

Калорійність будь-якого напою залежить від відсоткового вмісту цукру та спирту. 1 мл спирту = 7 калорій, 1 г цукру = 4 калорії. Але важливий момент у тому, що ці калорії не несуть із собою потрібні білки, жири та вуглеводи, а несуть лише цукор. Тобто тіло не скористається цією енергією для забезпечення своїх функцій. А що відбувається із порожніми калоріями, які організм не використовує? Правильно, він відкладає їх у запаси.

Міфи, пов'язані з алкоголем:

Фізична активність допоможе швидше протверезіти. Ні. Тому що м'язи не виділяють ферменти, здатні нейтралізувати дію етанолу. А ось додаткове навантаження на серце буде.

Кофеїновмісні напої сприяють відновленню організму. Ні! Тому що кофеїн призводить до затримки рідини, а отже – до зневоднення клітин. Нирки цьому факту не раді, про що і йшлося вище.

Раз на день, увечері, можна собі дозволити випити без наслідків для здоров'я та ваги. Ні! Непомітно для організму можна дозволити випити одну порцію алкоголю на тиждень. Усе, що більше за цю дозу, сприятиме набору ваги, збільшенню набряклості та відкладанню жиру в запаси.

Що ж робити? Рекомендації щодо утримання балансу!

1. Раз на тиждень можна дозволити собі одну порцію алкоголю. Це 150 г сухого вина. Але під час програми алкоголь можна лише з другого рівня та лише 100 г сухого вина! Обирай для себе гарні якісні вина перевірених виробників.

2. Разом із алкоголем завжди вживай корисну їжу. Якщо це святковий стіл, завжди можна заздалегідь продумати таке меню, яке буде смачним і складатиметься з корисних інгредієнтів. Ну а якщо меню від тебе не залежить, обирай більше салатів, цільне біле м'ясо, рибу, морепродукти або нежирні сорти сиру.

3. Разом з прийомом алкоголю постав собі склянку чистої мінеральної води з лимоном і льодом. Пий її періодично маленькими ковтками. Це розбавить концентрацію алкоголю в шлунку та уповільнить процес всмоктування.

4. Ми любимо не просто смак алкоголю, а той стан розслаблення, який настає після. У цьому стані легше почути себе справжнього і, можливо, ухвалити якісь рішення та відпустити затискачі та страхи. Але цього можна досягти без прийому алкоголю. Приділи 10 хвилин на день для тиші, посидь із заплющеними очима, вимкни всі гаджети та сповіщення. Через тиждень такої практики ти відчуєш, як бажаний спокій та впевненість приходять до тебе просто так, без додаткових стимуляторів.

5. Наповнюй своє життя яскравими подіями щодня. Просто так! Наприклад, з улюбленими подругами можна зустрітися на вечерю та пляшечку вина, а можна піти та опанувати, скажімо, ролики або канатний парк, знімаючи це все на відео на пам'ять. Або, наприклад, сходити на майстер-клас із живопису. Повір, легка медитація там забезпечена :)

Не варто впадати в крайнощі. Секрет гармонії та здоров'я — у виваженості. Коли життя наповнене яскравими подіями, у нас відпадає потреба робити з їжі й алкоголю свято життя.