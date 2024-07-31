Какой из автомобилей может продолжить движение при таком сигнале регулятора: задача на знание ПДД (видео)

К перекрестку подъехали три транспортных средства. Трамвай и красный автомобиль проезжают прямо, а водитель белого автомобиля поворачивает направо.

Порядок движения на перекрестке определяется сигналами регулятора. Он стоит с правой рукой вытянутой вперед.

Водитель какого автомобиля может продолжить движение при этом сигнале регулятора? Об этом рассказали pdr2024tests.

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Согласно подпункту Б пункта 8.8 ПДД, в таком случае с левой стороны разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам – по всем направлениям. Пешеходам в таком случае разрешено проходить проезжую часть за спиной регулятора.

Со стороны груди – всем транспортным средствам разрешено движение только направо. С правой и спинной стороны – движение всех транспортных средств запрещено.

То есть трамвая продолжить движение прямо нельзя. Водителю красного автомобиля движение запрещено в любом направлении. Водитель белой машины может продолжить движение в любом направлении.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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